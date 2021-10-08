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Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае убили 68-летнюю таксистку

Текст: Дмитрий Машуков

В Красноярском крае правоохранители задержали жителя села Пятково Казачинского района. 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки, занимавшейся частным извозом. Предполагаемый преступник взят под стражу. Он уже дал признательные показания, сообщил сегодня региональный главк Следственного комитета.

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В ведомстве рассказали, что 5 октября правоохранители получили сообщение об исчезновении 68-летней жительницы Казачинского района, которая работала водителем такси. Сыщики возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого.

По информации следствия, вечером 3 октября житель села Пятково, задумав разбой и хищение, заказал по телефону поездку в такси до села Бобровка. В пути пассажир пригрозил женщине ножом и получил пин-коды ее банковских карт. Затем преступник ударил пенсионерку ножом в шею, переместил на заднее сидение и вернулся на автомобиле раненой женщины в село Пятково. Там он нанес жертве еще несколько ножевых ударов и спрятал тело в колодец. После этого убийца отправился в Красноярск, где снял в банкомате деньги.

На допросе и во время следственного эксперимента на месте преступления подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах случившегося.

Расследование продолжается.

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