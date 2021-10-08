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Рубрика: Экономика

Майя Ломидзе: Где в октябре можно интересно и вкусно отдохнуть

Текст: Ольга Бухарова
В каких регионах с пользой, вкусно и интересно можно осенью провести уик-энд и отпуск? Какие города помогут "сменить картинку"? И где ребенку во время осенних каникул точно будет не скучно? Об этом в интервью "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Фото: Максим Григорьев/ТАСС Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В центральной России и на северо-западе страны стоят чудесные деньки, настоящая "золотая осень". А на черноморских курортах море уже холодное, "бархатный сезон" завершился раньше обычного. Я вот так и не успела летом взять отпуск. Куда посоветуете поехать отдохнуть и восстановить силы в октябре и ноябре?

Майя Ломидзе: Конечно, в октябре у нас на большей территории страны прямо скажем не жарко. Поплавать действительно уже не получится. Но могу подсказать места, где моря нет, но можно подзарядиться витамином D - это Ставропольский край, Ростовская область, и, кстати, Краснодар, где может быть даже теплее, чем в Сочи. Пожалуй, добавлю к ним такие неожиданные варианты для теплолюбивых - Астраханская и Самарская области. Эти регионы предлагают остатки солнышка и летнего тепла в октябре.

Фото: iStock
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Для кого это не принципиально, а просто хочется просто "переключить" картинку и посмотреть осень, которая в этом году какая-то невероятно красивая практически везде, то я бы рекомендовала Балтику. Там совершенно незабываемое сочетание всех оттенков желтого и красного именно в октябре, когда еще не начались ноябрьские хляби. Потрясающие цвета осени! Несмотря на прохладную погоду, это греет и радует. По этой причине в октябре стоит обратить внимание на Калининград, Ленинградскую область и Карелию. По прогнозу метеорологов, "золотая осень" будет господствовать в Центральной России весь октябрь, поэтому отдых в Подмосковье тоже позволит насладиться ясными деньками и прогулками по парку под шелест багряной листвы.

Кстати, в Нижнем Новгороде можно отлично провести оставшиеся осенние месяцы! Город так преобразился и похорошел к юбилею! Здесь не только с удовольствием погуляете и полюбуетесь самыми красивыми закатами на Волге, но и найдете много вкусных местечек, где можно перекусить.

А какие осенние маршруты можно назвать бюджетными?

Майя Ломидзе: В каждом регионе можно найти мега-бюджетный вариант. Хостелы называть не буду, так как это не совсем про комфортный отдых. Бюджетным можно считать вариант размещения в районе 3-3,5 тысячи рублей в сутки на человека, включая трансфер и экскурсионную программу.

Майя, а какой российский регион в этом сезоне лично для вас стал открытием?

Майя Ломидзе: Краснодар.

Неожиданно. Чем вас удивил этот город-миллионник?

Майя Ломидзе: Я любитель городского отдыха. В Краснодаре есть, где погулять - комфортно, безопасно, красиво. Там есть масса местечек, где можно поесть, перекусить, выпить кофе. И ты на секундочку забываешь, где находишься.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Пусть там нет московского лоска, но зато ты окунаешься в очень комфортную атмосферу для отдыхающего. Это стало для меня открытием, так как я была в Краснодаре в предыдущие годы, и город производил совершенно другое впечатление. Даже от более капризных чем я людей приходилось слышать после их посещения городского парка, что московское "Зарядье" по сравнению с ним отдыхает.

Еще одним знаковым местом для меня в этом году стал Тобольск, где появился аэропорт. Теперь можно из Москвы за 2,5 часа долететь до Тобольска, и сразу из аэропорта отправиться погулять по территории Кремля. А там интересно и неторопливо можно зависнуть на сутки. Какие-то невероятные виды открываются оттуда!

Там же снимали фильм "Тобол". И после съемок открыли интерактивный павильон, где при желании можно поучаствовать в пробах. Съемочная площадка в точности такая же, как была в фильме. Выбираешь понравившийся костюм, реплику и на камеру записываешься. "Стоп, мотор, снято!". Прикольное переживание на уик-энд обеспечено!

То есть прилететь из Москвы в Тобольск стоит только на сутки, чтобы полюбоваться Кремлем?

Майя Ломидзе: После Тобольска я настоятельно рекомендую отправиться в село Покровское, где родился и жил Григорий Распутин. Это примерно в 2,5 часах езды от города.

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Там в неприметном доме находится частный музей, посвященный ему. Побывайте там обязательно - не пожалеете! Это взрыв мозга! Невероятную коллекцию собрали организаторы музея. Когда мы там были в первый раз, то даже не заметили, как пролетели три часа экскурсии, которые проходят внутри простой деревенской избы, где даже и присесть-то негде.

А "залакировать" впечатления от поездки можно уже в Тюмени, вкусно провести время в ресторане "Чум". И незабываемые сибирские выходные вам обеспечены.

У школьников скоро осенние каникулы. Куда бы вы посоветовали отправиться с ребенком 7-10 лет, для которого Распутин будет еще непонятен?

Майя Ломидзе: Я бы порекомендовала рассмотреть следующие направления: Питер, Ленобласть, Калининград, Пятигорск, Казань. Кстати, если хотите открыть Татарстан с неожиданной стороны - берите билет до Елабуги. Чтобы туда попасть, нужно лететь до Набережных Челнов. Билет на самолет из Москвы обойдется примерно в две тысячи рублей.

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В Елабуге можно спокойно провести уик-энд, потому что там какая-то невероятная концентрация отметившихся там известных людей от Цветаевой до Бехтерева. И каждый музей, а их там около двадцати, - это эмоциональное переживание. Причем, разноплановое, со своей вибрацией.

Только нужно поторопиться с выбором направления на школьные каникулы, может не остаться выгодных предложений.

В октябре обычно цены на туры снижаются?

Майя Ломидзе: Да, они чуть ниже, чем в сентябре.

Впереди самый лучший ценовой период - с 12 по 27 октября. Потом предложения на туры начинают немного дорожать, как обычно бывает накануне ноябрьских праздников. Потом снижение цены начинается с 9 ноября.

Фото: Пресс-служба Роза Хутор
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Майя, назовите топ-5 самых востребованных сейчас направлений внутреннего туризма.

Майя Ломидзе: Могу назвать лидеров по реальным продажам. Хиты - Крым, Краснодарский край, Питер. Далее идут Калининград и Казань.

А вы уже были в отпуске? Где отдыхали?

Майя Ломидзе: Да, в этом году у меня был настоящий отпуск! Сначала отдыхала в Подмосковье, потом в поселке Репино под Питером.

Продолжение интервью с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе о том, как восстановить международный туризм, читайте на сайте "Российской газеты".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

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