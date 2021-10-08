Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова 8 октября назначена министром культуры Чеченской республики. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель парламента региона, Герой России Магомед Даудов.

- Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором. Об этом свидетельствуют высокие профессиональные результаты и достижения, которых она достигла в должности Первого заместителя министра культуры Чеченской Республики, - написал Даудов в соцсети.

По словам председателя парламента региона, девушке уже удалось внести колоссальный вклад в развитие культуры Чечни, в частности в ремонт и реорганизацию библиотек, домов культуры и театров.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Первым замминистра культура Айшат Кадырова стала в сентябре прошлого года. За ее плечами окончание Чеченского госуниверситета.