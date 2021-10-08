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08.10.2021 13:29
Рубрика: Власть

Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

В Северной Осетии назначен новый председатель правительства республики. Им стал полномочный представитель президента России в регионе Борис Джанаев. Как сообщили в пресс-службе парламента Северной Осетии, его кандидатуру предложил глава республики Сергей Меняйло, а депутаты единогласно поддержали на открытом голосовании.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии

- Даже за тот небольшой срок, который мы работаем вместе, я убедился в его квалификации и неравнодушном отношении к делу. Самое главное, Борис Борисович имеет системный стиль работы. А его опыт работы в коммерческих структурах, уверен, дает ему отчетливое представление о том, какие условия необходимо создать бизнесу для успешного развития деловой среды в республике, - отметил Сергей Меняйло в выступлении перед депутатами.

Глава региона также подчеркнул, что система управления в Северной Осетии требует кардинального обновления и новых подходов.

Досье "РГ"

Борис Борисович Джанаев родился 1 мая 1969 года во Владикавказе. Здесь же он окончил Северо-Кавказский строительный техникум по специальности "техник-механик", а затем Североосетинский госуниверситет по специальности "юрист". Прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по специальности "государственное и муниципальное управление".

В 90-х Джанаев служил в Вооруженных силах России, затем с 2000 года перешел в частный сектор, где занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах.

В 2013 году занимал различные должности в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора. В 2015 назначен руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора Приволжского Федерального округа. С 2015 года- заместитель Председателя Правительства РСО-Алания, а через год - заместитель председателя правительства РСО-Алания - полномочным представителем РСО-Алания при президенте РФ.

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