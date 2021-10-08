В Дагестане завели дело о мошенничестве с возвращением детей из Сирии

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств у граждан под предлогом возвращения детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Ход расследования контролирует прокуратура республики, сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, жительница Бабаюртовского района находилась в числе тех, кто обманным путем брали у людей деньги за то, чтобы помочь им вернуть детей из зоны боевых действий в Сирии. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошенники воспользовались ситуацией, зная, что в стране ведется системная работа по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных и всех обстоятельств совершения преступления.