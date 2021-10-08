Новый канал через Балтийскую косу принесет России выгоду

Желание польских властей построить канал через Балтийскую косу может принести выгоду России. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

По ее мнению, создание канала сыграет на руку российским бизнесменам, поскольку он позволит им увеличить выручку. Газета напомнила, что на Калининградскую область приходится почти 90% товарооборота порта, который расположен в городе Эльблонг.

В четвертом квартале 2019 года польские власти приняли решение начать строительство канала, чтобы создать еще один проход между Гданьским и Калининградским заливами.