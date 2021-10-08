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Рубрика: В мире

Новый канал через Балтийскую косу принесет России выгоду

Текст: Дмитрий Кулемякин
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Желание польских властей построить канал через Балтийскую косу может принести выгоду России. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Фото: AP
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По ее мнению, создание канала сыграет на руку российским бизнесменам, поскольку он позволит им увеличить выручку. Газета напомнила, что на Калининградскую область приходится почти 90% товарооборота порта, который расположен в городе Эльблонг.

В четвертом квартале 2019 года польские власти приняли решение начать строительство канала, чтобы создать еще один проход между Гданьским и Калининградским заливами.

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