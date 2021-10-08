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08.10.2021 12:35
Рубрика: Власть

Новым главой Калининграда стал главврач городской больницы

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Депутаты городского совета Калининграда нового, седьмого созыва, избранные на выборах 19 сентября, на своем первом заседании 8 октября избрали нового председателя горсовета, который одновременно является главой Калининграда.

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Большинством голосов на этот пост на пять лет был избран депутат от "Единой России" Евгений Любивый - главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, главный внештатный хирург регионального минздрава.

Евгению Любивому 47 лет, он был назначен руководить БСМП в 2018 году, до этого работал в Российском научном центре хирургии имени Петровского в Москве. Его заместителем депутаты избрали другого новичка горсовета - профессора Калининградского пограничного института Юрия Саломохина.

Андрей Кропоткин, ранее занимавший должность главы Калининграда и председателя горсовета, был избран депутатом калининградской областной Думы.

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