Полиция закрыла крупнейший калининградский наркомагазин в даркнете

Крупнейший в Калининградской области интернет-магазин по продаже марихуаны и нарколабораторию, обустроенные в частном доме, ликвидировали полицейские.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские установили, что 35-летний калининградец купил жилой дом и оборудовал в нем подпольную лабораторию по выращиванию конопли и производству наркотиков.

Сбыт был организован бесконтактным способом, через интернет-магазин на торговой площадке в так называемом даркнете - теневом сегменте интернета. Криминальный бизнес раскрыли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из Гурьевского района. Наркоделец был задержан оперативниками при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром".

- Изъято свыше 8,5 килограмма наркосодержащих растений и марихуаны, оборудование для выращивания конопли, а также компьютерная техника, - рассказала Ирина Волк. - На территории городов Балтийска и Светлогорска в приморской зоне обнаружены закладки с наркотическими средствами.

Задержан также 29-летний курьер, который получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их и обустраивал тайники-закладки, откуда покупатели должны были забирать товар.

Возбуждены уголовные дела. Предполагаемый организатор преступного бизнеса заключен под стражу, его сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.