Эрмитаж вызвал бурную дискуссию роликом о детях в выставочных залах

На видеоролике, вызвавшем острую реакцию, мужчина ведет за руку малыша по залам Зимнего дворца. В Эрмитаже сопроводили публикацию видео призывом: "Берите детей в музей".

Часть пользователей возмутились этому предложению:

"И что он ходит, ничего не понимает, ему это вообще не интересно. А я не собираюсь ходить и смотреть под ноги, чтобы на кого-то не наступить".

"Я Эрмитаж обожаю, но в детстве ненавидела, как и любой музей. Зачем мучить ребенка и других посетителей?"

"С малышами такого возраста идите, пожалуйста, на площадку или зовите родственников в помощь. Малыши однажды вырастут, и их, осознанных, можно будет взять с собой окультуриться. Музей никуда не денется".

Пользователи стали обвинять родителей в эгоизме, в том, что из-за детского плача и криков им сложно насладиться произведениями искусства. Некоторые предложили даже ввести отдельные дни, когда вход с детьми в музей был бы воспрещен.

Нашлись и те, кто припомнил работникам Эрмитажа реакцию на грудничков в выставочных залах.

"Ой, а нас отругали ваши смотрительницы однажды за то что мы с ребенком пришли полугодовалым. А мы летели издалека, между прочем, куда ж нам его девать, если хочется посетить Эрмитаж. Еще когда садились кормить в уголке, спрятавшись за слинг, вообще чуть не выгнали с позором".

Но многие пользователи сошлись во мнении, что дети имеют те же права на приобщение к прекрасному, что и взрослые.

"С детских лет воспитывается понимание красоты, тонкость чувств, формируется художественный вкус, накапливается "насмотренность", что потом пригодится в будущем, в различных профессиях и разных аспектах жизни! Видеть красоту нужно учить с раннего детства, в подростковом сложнее".

"Приучайте с детства. Когда вырастет, это для него будет естественно".

Многие пользователи задаются вполне закономерным вопросом: "Если не водить детей в музеи сейчас, то кто будет ходить в музеи потом?"

В самом Эрмитаже воздерживаются от комментариев. К слову, никаких ограничений для семей с детьми в музее нет. Разве что пандусов в Зимнем дворце не предусмотрено, поэтому тем, кто берет с собой коляску, стоит быть готовым к подъемам по лестницам.