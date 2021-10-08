В Коми жильцам запретили самим устанавливать видеокамеры в подъездах

Воркутинский городской суд Республики Коми разрешил спор жильцов одной из городских многоэтажек. Один сосед установил в подъезде камеры видеонаблюдения, второму это не понравилось. Кто прав в этой ситуации разбирался суд.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Коми, иск подала управляющая компания, обслуживающая дом. Именно туда на соседа пожаловался жилец, которому не понравились видеокамеры, установленные на первом и пятом этажах. На судебном заседании сосед, поставивший камеры, рассказал, что перед установкой обошел соседей и спросил, что они об этом думают. Многие из них высказались "за". Камеры устанавливались в целях безопасности.

Рассматривая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что устного согласия здесь недостаточно. Подъезд относится к общедомовой собственности, соответственно, нужно опираться на письменное согласие собственников по результатам общего собрания.

Таким образом, соседу предстоит за свой счет демонтировать систему видеонаблюдения.