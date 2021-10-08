В Петербурге врачи через бедро заменили сердечный клапан пациентке

В Елизаветинской больнице Петербурга проведена уникальная операция - эндоваскулярная имплантация аортального клапана.

Как сообщили в медучреждении, имплант пожилой женщине вставили не через открытую операцию на сердце, как это обычно бывает, а посредством разреза на бедре. У 84-летней пациентки был диагностирован аортральный стеноз, ей было показано протезирование. Но в силу возраста многочасовое открытое хирургическое вмешательство на сердце было для пожилой женщины слишком опасно.

В таких случаях врачи обычно отказываются от протезирования и пациент до конца жизни получает поддерживающую терапию. Но проблема в том, что со временем стеноз может привести к одышкам, у людей начинают отекать конечности, пациенты падают в обмороки, у них увеличивается риск внезапной сердечной смерти.

Врачи приняли решение действовать нестандартным путем - они вставили имплант сердечного клапана через бедренный разрез с помощью катетера. Операция заняла всего час. У пациентки остался небольшой шрам.

Сейчас женщина проходит реабилитацию в больнице.