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Рубрика: Происшествия

Астрахань накрыла мгла

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Город задыхается от смога и запаха гари. Причина - в природных пожарах на границе. По информации астраханского МЧС, на территории сопредельной с областью Республики Казахстан горит сухая трава на огромной площади - 14,3 тысячи гектаров. Сильный ветер, который достигает 15 метров в секунду, дым и гарь несет в дельту Волги.
Дышать дымом астраханцам придется еще несколько дней: направление ветра в городе не поменяется до понедельника. Фото: Максим Коротченко Дышать дымом астраханцам придется еще несколько дней: направление ветра в городе не поменяется до понедельника. Фото: Максим Коротченко
Дышать дымом астраханцам придется еще несколько дней: направление ветра в городе не поменяется до понедельника. Фото: Максим Коротченко

Стихийное бедствие астраханские спасатели зафиксировали еще 2 октября с помощью системы космического мониторинга "Каскад". Но Астрахани тогда ничего не угрожало, а к четвергу город накрыл смог и в экстренные службы посыпались жалобы от жителей на невыносимый смрад. Астраханцы начали выкладывать в соцсетях фото и видео дымовой завесы, обсуждая возможные причины бедствия и его последствия для здоровья.

Фото: Максим Коротченко
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Сейчас Роспотребнадзор отбирает пробы воздуха. Результаты пока не озвучены, но жителям, особенно детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, специалисты ведомства рекомендуют отказаться от прогулок. Также советуют не открывать окна и, кроме того, занавесить их влажной тканью. А при появлении одышки, кашля или бессонницы немедленно обратиться к врачу.

Местные жители укоряют власти, что запах гари и дым накрывают город почти каждую осень. Причем некоторые люди уверены, что горит не трава, а незаконные свалки. Но в МЧС с этой версией не согласны и подчеркивают: причина смога - именно природные пожары. Ведомство даже выпустило видео-памятку на своем сайте. Усиление запаха гари по вечерам в ней объясняется тем, что днем дым концентрируется высоко в атмосфере, а при понижении температуры воздуха, что случается как раз ночью, оседает ближе к земле. Отсюда и смрад.

В четверг МЧС Казахстана направило в зону степных пожаров вертолет с водосливом. "У нас взаимодействие с ними плотное", - сообщили "РГ" в астраханском МЧС. Однако когда потушат пожар, в ведомстве ответить затруднились. Причем, судя по прогнозу гидрометцентра, направление ветра в Астрахани не поменяется до понедельника, а значит, жителям придется запастись терпением и масками.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Лесные пожары

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