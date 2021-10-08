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08.10.2021 14:22
Рубрика: Власть

Колокольцев представил главу ОМВД по федеральной территории Сириус

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в пятницу представил личному составу ОМВД России по федеральной территории Сириус нового начальника. Им стал полковник полиции Александр Куликов, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По словам Колокольцева, новый руководитель почти тридцать лет служит в органах внутренних дел и свой путь начал с должности следователя.

- Особое внимание должно уделяться организации работы дежурной части, обеспечению своевременного реагирования на поступающие сообщения о преступлениях. От этого напрямую зависит ваш авторитет среди жителей и в целом уровень доверия к полиции, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Ранее проверка отдела МВД по федеральной территории выявила ряд нарушений системного характера, поэтому глава ведомства потребовал наладить работу оперативных подразделений и максимально быстро адаптироваться в новом регионе.

Владимир Колокольцев также обратил внимание на работу с кадрами в местном отделе полиции.

- Подход при формировании коллектива был принят нестандартный, личный состав из разных регионов. Конечно, нужно время, чтобы действовать слаженно и эффективно. В таких условиях роль руководителей всех уровней становится исключительной. Нужно поддерживать морально-психологический климат, вникать в проблемы каждого сотрудника, брать на себя ответственность за создание надлежащих условий работы, уделять самое пристальное внимание повышению профессиональной подготовки, - сказал министр.

Справка "РГ"

В федеральной территории Сириус расположены больше пятисот объектов туристического кластера, что накладывает определенную специфику на работу органов внутренних дел. Здесь находятся Олимпийский парк и объекты, возведенные к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года, тренировочные и спортивные объекты: стадион "Фишт", ледовый дворец спорта "Айсберг", хоккейная ледовая арена "Большой", комплекс "Сириус-Арена", хоккейная ледовая арена "Шайба", Академия тенниса, трасса "Формулы-1". В Сириусе располагается порт "Имеретинский" и железнодорожный вокзал.

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