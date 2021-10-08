Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А

На проходящем в Краснодарском крае российско-пакистанском учении "Дружба-2021" гостям предоставили возможность испытать боевую эффективность нашего стрелкового оружия и огневую мощь бронетранспортеров БТР-82А.

Для этого военные инженеры ЮВО развернули на местном полигоне учебные места для стрельбы из автомата Калашникова АК-12, пистолета Макарова (его пакистанцам предложили использовать в движении), а также из пулемета ПКП-М и модернизированной снайперской винтовки Драгунова СВД-М.

Особый интерес гости проявили к бронетранспортерам БТР-82А. Причем огонь из них вызвались вести офицеры подразделения пакистанского спецназа. Позже они признались, что больше всего им понравилась легкость управления и точность стрельбы из вооружения российского бронетранспортера.

По сценарию маневров "Дружба-2021", пакистанских военнослужащих впереди ждут совместные действия с российскими коллегами в городских условиях. Они, в частности, отработают штурм здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор".

Напомним, что совместное учение, где наши и пакистанские военнослужащие из подразделений специального назначения отрабатывают взаимодействие при ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, проходит на полигоне Молькино и продлится до 9 октября.