"Сочи Парк" в седьмой раз стал лучшим парком развлечений России

Почетный титул "Лучший тематический и туристический парк развлечений" "Сочи Парк" получил по итогам международного XIX смотра-конкурса "Хрустальное колесо - 2021".

Церемония награждения состоялась восьмого октября в отеле-замке "Богатырь". Жюри профильного паркового конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также новации 2021 года.

Эта награда для первого тематического парка развлечений страны - уже седьмая. С момента своего открытия "Сочи Парк" ежегодно становился лучшим в России и СНГ, побеждал в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке".

"Каждый день мы стараемся быть лучшими в своем деле, развиваться и воплощать в жизнь самые невероятные идеи и, конечно, дарить отличное настроение нашим гостям, - говорит Людмила Кузнецова, генеральный директор "Сочи Парка". - Почетный титул, полученный по итогам смотра-конкурса, показывает, что наша команда отлично справляется со своими задачами, мы хотим быть лучшими и прилагаем максимум усилий для этого".

В 2021 году "Сочи Парку" исполнилось семь лет, и в честь этого события было открыто несколько новых объектов, в том числе четвертый экстремальный аттракцион - гигантский маятник "Вечный Двигатель" и детский кинотеатр. Сезон сюрпризов продолжается, на очереди - большой семейный тематический праздник "День рождения Бабы-яги" с 22 октября по 14 ноября.

"Сочи Парк" - первый в стране тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия "Хрустальное колесо", 2015-2021), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 28 гектаров расположены 24 аттракциона, отель-замок "Богатырь", детский центр "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу.

Кстати

Международный смотр-конкурс "Хрустальное колесо" является частью Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха, который проходит уже в тридцатый раз. Съезд считается крупнейшим корпоративным мероприятием отрасли, на площадке традиционно подводят итоги сезона и планируют будущие проекты.