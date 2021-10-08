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08.10.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

Телефонные мошенники выманили у жителя Ростова полтора миллиона рублей

Текст: Николай Грищенко

Телефонные мошенники обманом вынудили жителя Ростова-на-Дону взять в кредит 1,553 миллиона рублей, а затем похитили его деньги. Аферистов разыскивает полиция.

Фото: iStock
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Как оказалось, обман начинался классическим способом - на телефон потерпевшего поступил звонок от человека, представившегося сотрудником одного из банков. Мужчине сообщили, что по его банковской карте зафиксированы сомнительные денежные переводы и оформлен кредит.

Затем мошенник убедил жертву установить на смартфон мобильное приложение банка и оформить новый заем. После чего деньги через банкомат были переведены на счета по номерам других телефонов.

"Для убедительности лжесотрудник банка выслал пострадавшему поддельные документы, в которых было указано, что он якобы погасил кредит. Обман раскрылся, когда жителю Ростова стали звонить настоящие менеджеры банка, чтобы оповестить о задолженности", - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления МВД.

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