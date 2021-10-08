В Астрахани модернизируют газоперерабатывающий завод

В рамках Х международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел несколько встреч, посвященных вопросам реализации в регионе программы газификации, а также модернизации газоперерабатывающего предприятия.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на встрече с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым губернатор обсудил новую модель газификации, благодаря которой Астраханская область сможет сэкономить около двух миллиардов рублей, так как с региона снимутся обязательства по строительству внутрипоселковых газовых сетей. Теперь это станет зоной ответственности Единого оператора газификации, которым является дочерняя структура компании.

На встрече также затрагивались вопросы социальной программы догазификации, которая реализуется в соответствии с поручениями президента РФ. Кроме этого, достигнуты договоренности по передаче бесхозных газовых сетей на баланс предприятия.

На встрече с гендиректором "Газпром переработка" Айратом Ишмурзиным губернатор Игорь Бабушкин обсудил ремонтную программу Астраханского газоперерабатывающего завода и обновления оборудования предприятия.

Завод был построен в 1985 году для переработки газа, газового конденсата и производства товарной продукции. В настоящее время в целях выхода предприятия на выпуск продукции более высокого качества и расширения ее ассортимента ведется комплекс работ. Кроме реконструкции имеющихся мощностей планируется строительство новых производственных объектов по переработке газового конденсата, что позволит до 20 процентов увеличить выпуск бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предусмотрена модернизация всей водохозяйственной системы АГПЗ с применением современных методик очистки и обеззараживания воды и сточных вод, а также технологий повторного использования очищенных вод в системах производственного водоснабжения.

Х Петербургский международный газовый форум проходит 5-8 октября. Это одно из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое собирает ведущих представителей мирового сообщества. Вопросы, которые поднимаются на форуме, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям развития газовой промышленности.