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08.10.2021 10:15

В Астрахани модернизируют газоперерабатывающий завод

Текст: Наталья Коротченко
В рамках Х международного газового форума, который проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел несколько встреч, посвященных вопросам реализации в регионе программы газификации, а также модернизации газоперерабатывающего предприятия.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, на встрече с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым губернатор обсудил новую модель газификации, благодаря которой Астраханская область сможет сэкономить около двух миллиардов рублей, так как с региона снимутся обязательства по строительству внутрипоселковых газовых сетей. Теперь это станет зоной ответственности Единого оператора газификации, которым является дочерняя структура компании.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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На встрече также затрагивались вопросы социальной программы догазификации, которая реализуется в соответствии с поручениями президента РФ. Кроме этого, достигнуты договоренности по передаче бесхозных газовых сетей на баланс предприятия.

На встрече с гендиректором "Газпром переработка" Айратом Ишмурзиным губернатор Игорь Бабушкин обсудил ремонтную программу Астраханского газоперерабатывающего завода и обновления оборудования предприятия.

Завод был построен в 1985 году для переработки газа, газового конденсата и производства товарной продукции. В настоящее время в целях выхода предприятия на выпуск продукции более высокого качества и расширения ее ассортимента ведется комплекс работ. Кроме реконструкции имеющихся мощностей планируется строительство новых производственных объектов по переработке газового конденсата, что позволит до 20 процентов увеличить выпуск бензина и дизельного топлива. Помимо этого, предусмотрена модернизация всей водохозяйственной системы АГПЗ с применением современных методик очистки и обеззараживания воды и сточных вод, а также технологий повторного использования очищенных вод в системах производственного водоснабжения.

Х Петербургский международный газовый форум проходит 5-8 октября. Это одно из самых авторитетных бизнес-событий газовой индустрии, которое собирает ведущих представителей мирового сообщества. Вопросы, которые поднимаются на форуме, посвящены развитию российского газового рынка и мировым тенденциям развития газовой промышленности.

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