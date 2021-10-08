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08.10.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре попала на видео учительница, угрожавшая школьнице

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Департамент образования Краснодара проведет педагогическую проверку после конфликта между учителем и ученицами шестого класса в школе №14. Одна из учителей вошла в кабинет и начала кричать на детей, не стесняясь в выражениях. Как сообщили в пресс-службе администрации города, инцидент произошел 7 октября на перемене. Видеозапись с диалогом ученицы и учителя появилась в социальных сетях.

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- По факту случившегося сейчас идет педагогическое расследование. Ученики намусорили в кабинете - разбросали бумагу и обвертки от конфет и печенья, оставили пустые бутылки. На просьбу вернуться и убрать ученики не отреагировали. Учитель, проходя мимо, сделала замечание и попросила привести помещение в порядок. Разговор продолжился в кабинете 6 "В" класса, - говорится в сообщении администрации города.

В мэрии также уточнили, что "некоторые ученики стали грубить учителю и вести себя вызывающе, тем самым провоцируя учителя".

Тем временем, на видеозаписи нет начала конфликта, съемка ведется с момента, когда учительница уже кричит на шестиклассниц и упрекает их в "учебе на халяву". После крика на одну из учениц, за нее вступилась другая, тогда внимание учителя переключилось на нее.

- Ты кто такая? Ты почему со мной разговариваешь? <…> Вызовем родителей на совет профилактики и я тебе набью морду, если ты будешь так со мной разговаривать, - говорит учитель.

Решение о реакции на конфликт в департаменте образования Краснодара вынесут после проверки.

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