В строительство отелей в Краснодарском крае инвестируют 66 млрд рублей

Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей в строительство 4300 новых номеров в Краснодарском крае, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Сочи.

Прогнозы на зимний турсезон 2021-2022 годов и проведение Российского инвестиционного форума в Сочи на площадках федеральной территории "Сириус" в феврале следующего года вице-премьер обсудил в ходе совещания с мэром города-курорта Алексеем Копайгородским.

"Инвесторы планируют вложить около 66 млрд рублей и построить 4300 новых номеров категорий "четыре" и "пять" звезд", - передает пресс-служба слова Чернышенко.

Он отметил, что инвесторы Краснодарского края в рамках нацпроекта получили 11 грантов, в том числе для реализации трех проектов в Большом Сочи. Работа по ним уже идет и будет завершена к концу года.

Кроме того, по программе льготного кредитования проходят проверку восемь проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Три в Сочи, четыре в Анапе и один в Абрау-Дюрсо.

По словам Чернышенко, с июня по сентябрь Сочи посетили 2,8 млн туристов. С начала года количество гостей курорта составило 5,8 млн человек, что на 6,3% больше 2019 года.

"Приятно знать, что около 30% отдыхающих в Сочи - это молодые люди. Необходимо создавать для них качественный сервис, стимулировать и дальше отдыхать в России. Готовясь к зимнему сезону, важно, чтобы с увеличивающимся наплывом гостей справлялись средства размещения. Туристы должны быть довольны качеством услуг и отдыхом в целом", - заметил вице-премьер.

В течение всего зимнего сезона прогнозируется 80% загрузка отелей, а в новогодние праздники - около 90%. Также в этом году в Сочи в прибрежном кластере будут работать около 30 зимних пляжей, заметил Чернышенко.

По словам Алексея Копайгородского, по итогам года ожидается, что Сочи примет 6,8 млн гостей.