В Волгоградской области создали совет по развитию спорта

Губернатор Волгоградской области Бочаров вручил региональные награды призерам Токийской летней Паралимпиады.

- Мы всем сердцем болели за вас и еще раз убедились: побеждают те, кто помимо спортивного таланта, обладают железной волей и верой в себя. Те, кто твердо знают, что ничего невозможного нет, - сделал акцент Бочаров. - Ваши выступления за команду Российской Федерации были по-настоящему яркими и запоминающимися, а победы - более чем убедительными. И за каждой добытой в честной борьбе медалью - ваша личная человеческая и спортивная история, годы тренировок и самоотверженного труда. И, конечно, профессионализм и мастерство ваших тренеров и наставников, вера, терпение и надежда ваших родителей, ваших близких.

За историю современного олимпийского движения спортсмены, представляющие Волгоградскую область, стали обладателями 109 медалей: из них 68 в Олимпийских играх, 26 в Сурдлимпийских, 15 - в Паралимпийских. В частности, на Паралимпиаде в Токио волгоградцев поднимались на пьедестал почета трижды. Золотую медаль для родной страны завоевал пловец Андрей Гладков, "серебро" и "бронзу" - пловчиха Наталья Буткова.

Наградами были отмечены также тренеры Николай Бирюков и Ирина Ахмерова, председатель регионального отделения ПКР в Волгоградской области, чемпионка Паралимпийских игр Любовь Васильева, заместитель директора по спортивной работе ГАУ ВО "Центр развития адаптивных видов спорта", чемпион Сурдлимпийских игр Алексей Савостин.

По итогам встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет.