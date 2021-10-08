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08.10.2021 15:44

В Волгоградской области создали совет по развитию спорта

Текст: Роман Мерзляков
Губернатор Волгоградской области Бочаров вручил региональные награды призерам Токийской летней Паралимпиады.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Мы всем сердцем болели за вас и еще раз убедились: побеждают те, кто помимо спортивного таланта, обладают железной волей и верой в себя. Те, кто твердо знают, что ничего невозможного нет, - сделал акцент Бочаров. - Ваши выступления за команду Российской Федерации были по-настоящему яркими и запоминающимися, а победы - более чем убедительными. И за каждой добытой в честной борьбе медалью - ваша личная человеческая и спортивная история, годы тренировок и самоотверженного труда. И, конечно, профессионализм и мастерство ваших тренеров и наставников, вера, терпение и надежда ваших родителей, ваших близких.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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За историю современного олимпийского движения спортсмены, представляющие Волгоградскую область, стали обладателями 109 медалей: из них 68 в Олимпийских играх, 26 в Сурдлимпийских, 15 - в Паралимпийских. В частности, на Паралимпиаде в Токио волгоградцев поднимались на пьедестал почета трижды. Золотую медаль для родной страны завоевал пловец Андрей Гладков, "серебро" и "бронзу" - пловчиха Наталья Буткова.

Наградами были отмечены также тренеры Николай Бирюков и Ирина Ахмерова, председатель регионального отделения ПКР в Волгоградской области, чемпионка Паралимпийских игр Любовь Васильева, заместитель директора по спортивной работе ГАУ ВО "Центр развития адаптивных видов спорта", чемпион Сурдлимпийских игр Алексей Савостин.

По итогам встречи с паралимпийцами и их наставниками принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет.

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