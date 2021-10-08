Фото: Спасатели "потушили пожар" в вагоне метро в Екатеринбурге

Спасатели МЧС вместе с работниками екатеринбургской подземки "потушили пожар" на станции метро "Ботаническая". Такой была легенда учений, которые прошли в городе накануне ночью (неурочное время выбрали, чтобы не мешать горожанам и не сбивать график движения).

По сценарию, когда поезд подъехал к перрону, машинист и работающие на станции сотрудники вывели пассажиров в безопасное место и приступили к самостоятельному тушению очага возгорания. Это не помогло: вагоны заволокло едким дымом, пути для эвакуации нескольких замешкавшихся пассажиров оказались перекрыты.

Прибывшие на вызов пожарные приступили к спасению людей и тушению огня. Они спустились на станцию, нашли "пострадавших", надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. Одного человека пришлось тащить на носилках.

В течение нескольких минут вагон был потушен. "Участники учений успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав готовность к действиям на объектах метрополитена", - констатирует Сергей Рудометов, начальник дежурной смены службы пожаротушения Свердловской области.

В тренировке приняли участие 54 спасателя и десять специалистов метрополитена, было задействовано 12 единиц спецтехники.