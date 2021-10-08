На Ямале перевернулся катамаран с людьми, есть погибшие

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства несчастного случая на воде, в результате которого один человек утонул и один бесследно исчез.

Как сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры, сегодня около шести утра в Тазовской губе перевернулся катамаран - аппарельная лодка, которые используют для перевозки грузов (например, квадроцикла или бочек с топливом).

Судно находилось на стоянке между теплоходом "Механик Калашников" и сухогрузом "Беломорский 23".

На борту плавсредства было четыре человека - известно, что лишь двоим удалось спастись. Ведутся поиски пропавшего человека, задействованы моторки, экипажи судов, и, как уточнили в экстренных службах, вертолет: на нем девять утра вылетела группа спасателей из поселка Тазовский (это в 155 километрах от места, где случилось несчастье).