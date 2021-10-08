На Ямале ввели обязательную вакцинацию для врачей и госслужащих

На Ямале вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан, передает пресс-служба регионального правительства. Среди тех, кому рекомендовано незамедлительно сделать прививку, в частности сотрудники больниц, представители сферы образования, работники учреждений культуры и госслужащие.

Решение приняли эксперты управления Роспотребнадзора ЯНАО, после того, как проанализировали эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Помимо перечисленных выше категорий, привиться в ближайшее время должны те, кто занят в индустрии физкультуры и спорта, сотрудники банков, почты, магазинов, кафе и ресторанов, гостиниц, парикмахерских и прачечных.

Вахтовые работники, коих на нефтегазовом промысле традиционно немалое количество, должны иметь сертификат о вакцинации.

Исключение составят те, кто имеет медицинские противопоказания для вакцинации. Прочим же грозит отстранение от работы или перевод на удаленный формат (если род деятельности позволяет это сделать).

"На Ямале развернуто 79 стационарных и мобильных пунктов вакцинации, причем не только в медучреждениях, но и в объектах культуры, спорта, в крупных торговых комплексах", - напоминают в правительстве.