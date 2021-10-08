На Среднем Урале создали нейросеть для профилактики ЧП в школах

Новости

Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года 16:22
На ЦКАД построят газозаправочные станции 16:20
ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом" 16:12
Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября 16:06
Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова 15:58
Вице-премьер Григоренко: Мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены на 87% 15:55
Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен 15:52
Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине 15:04
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве 15:03
Потребление газомоторного топлива в РФ в этом году вырастет на 25-30% 14:56
Не менее 100 человек погибли при взрыве на севере Афганистана 14:53
Владимир Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата 14:52
Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19 14:44
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев 14:39
Лавров: РФ против переноса военной инфраструктуры США в Центральную Азию 14:36
В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 16:38
Рубрика: Общество

На Среднем Урале создали нейросеть для профилактики ЧП в школах

Текст: Анна Шиллер
В школах Екатеринбурга камеры видеонаблюдения будут распознавать, о чем говорят дети. Такую разработку, как рассказали "РГ" в местном департаменте образования, внедрят для безопасности учреждений - отслеживания конфликтов, буллинга и призывов к противоправным действиям. Систему протестируют до конца этого года.

Инициатором стали разработчики IT-компании, которые придумали нейросеть для распознавания речи. Она уже применялась для борьбы с мошенниками, которые обманывали жильцов через домофон. Это устроено так: услышав определенный набор слов (например, просьбу заплатить), система записывала голос человека и отправляла аудиодорожку оператору устройства.

Фото: iStock
Видео: Эксперты рассказали, как защитить детей от кибербуллинга

- Мы брали готовую технологию и интегрировали ее в домофонную систему, то же самое можно сделать в школах. Только здесь нейросеть, в которую загружают так называемые стоп-слова, подключается к системе видеонаблюдения. Если ребенок использует "опасные" выражения, разговор автоматически будет записан, и затем его оценят сотрудники школы, - поясняет автор проекта и основатель компании Леонид Стариков.

Общение школьников за пределы учреждения не выйдет, отмечают в профильном департаменте. Но в каждой ситуации группа быстрого реагирования будет смотреть видеозапись со звуком, чтобы предотвратить возможные конфликты. Ввести систему задумали после событий в Казани и Перми, где школьники нападали на своих сверстников и учителей.

Правда, восторг от нового эксперимента (его введут в двух городских школах) разделяют не все родители. Одни утверждают, что система оповещения и так успешно справляется, а обсуждать преступные деяния в классе никто не будет. Другие надеются, что подростки станут меньше задирать друг друга и использовать ненормативную лексику.

- Нужно учесть, что вербально человек выражает от семи до 25 процентов информации. В этом случае система может не учесть деструктивное поведение учеников, а что касается буллинга - его видно невооруженным глазом. Мне интересно, кто будет трактовать контекст записей из прослушивающего устройства, не будет ли шутка или случайно брошенное слово расцениваться как незаконный призыв, - рассуждает психолог и бывший работник сферы образования Ольга Беус.

Бастрыкин: В пермском вузе не усилили безопасность после трагедии в Казани
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"