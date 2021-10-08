На Среднем Урале создали нейросеть для профилактики ЧП в школах

В школах Екатеринбурга камеры видеонаблюдения будут распознавать, о чем говорят дети. Такую разработку, как рассказали "РГ" в местном департаменте образования, внедрят для безопасности учреждений - отслеживания конфликтов, буллинга и призывов к противоправным действиям. Систему протестируют до конца этого года.

Инициатором стали разработчики IT-компании, которые придумали нейросеть для распознавания речи. Она уже применялась для борьбы с мошенниками, которые обманывали жильцов через домофон. Это устроено так: услышав определенный набор слов (например, просьбу заплатить), система записывала голос человека и отправляла аудиодорожку оператору устройства.

- Мы брали готовую технологию и интегрировали ее в домофонную систему, то же самое можно сделать в школах. Только здесь нейросеть, в которую загружают так называемые стоп-слова, подключается к системе видеонаблюдения. Если ребенок использует "опасные" выражения, разговор автоматически будет записан, и затем его оценят сотрудники школы, - поясняет автор проекта и основатель компании Леонид Стариков.

Общение школьников за пределы учреждения не выйдет, отмечают в профильном департаменте. Но в каждой ситуации группа быстрого реагирования будет смотреть видеозапись со звуком, чтобы предотвратить возможные конфликты. Ввести систему задумали после событий в Казани и Перми, где школьники нападали на своих сверстников и учителей.

Правда, восторг от нового эксперимента (его введут в двух городских школах) разделяют не все родители. Одни утверждают, что система оповещения и так успешно справляется, а обсуждать преступные деяния в классе никто не будет. Другие надеются, что подростки станут меньше задирать друг друга и использовать ненормативную лексику.

- Нужно учесть, что вербально человек выражает от семи до 25 процентов информации. В этом случае система может не учесть деструктивное поведение учеников, а что касается буллинга - его видно невооруженным глазом. Мне интересно, кто будет трактовать контекст записей из прослушивающего устройства, не будет ли шутка или случайно брошенное слово расцениваться как незаконный призыв, - рассуждает психолог и бывший работник сферы образования Ольга Беус.