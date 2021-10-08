Опыт Югры по сохранению языков коренных народов распространят по России

В Югре завершился Всероссийский форум национального единства. Значимое масштабное мероприятие стало уже традиционным. Участие в нем приняли представители 55 регионов страны, в общей сложности более 600 человек.

Югра была выбрана местом его проведения не случайно - это первый регион России, в котором был создан институт представительства коренных народов в законодательном органе. Так, в структуре регионального парламента работает Ассамблея представителей коренных этносов Севера. Проводится огромная работа по защите прав хантов, манси и ненцев, проживающих в Югре. Опыт региона по формированию межнационального мира и согласия представителей различных народностей населяющих округ, активно заимствуют и другие регионы.

Отметим: сохранение добрососедских отношений между народами сегодня очень важный вопрос повестки всех стран мира. И Югре в этом отношении есть чем поделиться. С момента начала освоения нефтегазовых месторождений Сибири Югра формировалась как многонациональный регион. Сюда съехались специалисты, геологи и нефтяники, со всего Советского Союза. Сегодня в округе бок о бок живут и успешно взаимодействуют представители 124 национальностей. И это при том, что население всего региона не так велико - чуть больше 1,6 миллиона. А это значит, что нужно особое искусство в управлении, чтобы на территории не только не возникало межнациональных конфликтов, но и чтобы эти отношения укреплялись с годами.

Так, только в текущем году 17 проектов югорских некоммерческих организаций получили грантовую поддержку в региональных и федеральных конкурсах, цель которых как раз гармонизация межнациональных отношений.

- Югра - один из опорных для страны регионов, - отметил, выступая на полях форума, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. - Богатство округа создано трудом людей десятков национальностей. Без них не было бы нефти и газа в Западной Сибири, энергетической безопасности страны. Здесь накоплен большой опыт межэтнического диалога, который интересен и полезен всем участникам форума.

Владимир Якушев подчеркнул, что наша общая задача -укрепление национального единства. Ключевую роль в этом играет Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года, утвержденная президентом России. Югра ориентируется на федеральную повестку, разрабатывая свои стратегии и программы. На их реализацию в 2021 году выделено почти 293 миллиона рублей.

Глава Югры Наталья Комарова поблагодарила участников форума за то, что они прибыли на форум для обсуждения важных межнациональных проблем, преодолев большие расстояния.

- Одна из хантыйских пословиц гласит: "Дороги, где бы они ни лежали, на земле или на воде, многому учат человека", - привела в пример национальную мудрость коренного народа губернатор Югры. - Я признательна вам за то, что вы делитесь своими знаниями и опытом с коллегами. Важно, чтобы самый лучший, самый передовой опыт распространялся и в других регионах. Югорский край очень заинтересован во встрече с единомышленниками по вопросу межнационального согласия.

Отметим: форум состоялся в преддверии Международного десятилетия родных языков коренных народов мира. Целый ряд знаковых мероприятий пройдет в его рамках в 2022-2032 годах. Поэтому одной из самых важных тем обсуждения представителей экспертного и научного сообщества стало сохранение и поддержка родных языков коренных этносов.

Югра сегодня не только накопила богатый опыт в этом отношении, но и готова делиться им с другими регионами.

- Более двух тысяч детей изучает родной язык в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования Югры, - рассказала начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Надежда Костылева. - Очень интересен опыт Ханты-Мансийска. В этом городе впервые начали преподавать мансийский язык для учеников 1-4 классов в школе № 1 им. Ю.Г. Созонова. Если для поселковых школ в этом ничего удивительного нет, то для города это пока редкость. Кроме того, в столице Югры находится одно из трех учреждений дополнительного образования, где 168 ребят изучают языки коренных народов.

Между тем в ходе форума участники обратили внимание на очень важную проблему: не хватает учителей для преподавания языков коренных этносов. Собравшиеся единодушно отметили важность системных мер по подготовке специалистов для этой сферы а также постоянного обновления учебной базы, разработке новых учебников, современных методов преподавания и т.д. Сегодня в РГПУ им. А.И. Герцена, где традиционно готовят педагогические кадры с уклоном на североведческое образование, открыто пять представительств в регионах России, в том числе и в Югре, но этого все же недостаточно.

Подчеркнем: в Югре сегодня уделяется большое внимание и вопросу подготовки кадров, и выпуску специальной литературы для преподавания языков. Так, только за последние три года разработано и выпущено в свет 20 учебно-методических комплектов на хантыйском и мансийском языках.

Кроме того, регион активно поддерживает обучение студентов, в том числе и представителей коренных народов, и преподавание языков коренных народов.

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В рамках форума состоялось награждение лауреатов "Золотые имена многонациональной Югры". Проект направлен на поддержку людей разных национальностей, внесших значительный вклад в развитие округа. Инициативу регионального отделения Ассамблеи народов России поддержали департамент культуры Югры и окружной дом народного творчества. Отметим: этот конкурс единственный в России.