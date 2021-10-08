Создатели фестиваля подарили зрителям онлайн-кинотеатр

Подарком для поклонников семейного, юношеского и детского кино и анимации стал онлайн-кинотеатр zeroplus.tv/festival, посещать который прямо из дома, школы, университета и офиса, в общем, хоть откуда, могут жители всего мира. Такую возможность до 31 октября им предоставили организаторы Международного фестиваля "Ноль Плюс" родом из Тюмени. В пандемию, при закрытии кинозалов, - очень актуально.

Само мероприятие, восьмое по счету, уже завершилось, но подводить итоги все же рано. Как говорит основатель фестиваля, член Общественного совета при Минкультуре России Николай Данн, финальную точку можно будет поставить в начале ноября, когда команда посчитает зрителей, в том числе виртуальных.

Восемь лет подряд команда "Ноль Плюс" делает, казалось бы, невозможное: в удаленном от столиц регионе формирует профессиональное сообщество не только из создателей контента про человеческие ценности, но и из зрителей всех возрастов и, что немаловажно, из школьных учителей. По мнению Данна, учить детей доброте, вниманию к близким, заботе о старших "на пятой скорости" не стоит. Необходимо заранее создать систему, которая будет помогать в воспитании поколений. Фундаментом для нее может стать фестивальная площадка. Да, онлайн-кинотеатр со своим расписанием, как накопитель лучших картин, отобранных экспертами, - это новшество. Но есть еще каникулярные киносмены, когда столичные режиссеры приезжают в глубинку снимать кино с сельскими ребятишками. Есть форум "Кинопедагогика", когда учителя-новаторы со всей России спешат в Тюмень делиться опытом по использованию фильмов в образовательном процессе. Помните, это ведь было в советское время: классный руководитель водил школяров на показы, затем все дружно обсуждали увиденное, писали сочинения, думали.

- Современные дети едят под мультики, учат уроки под мультики, ложатся спать под мультики. Важно, чтобы они еще и понимали, оценивали их, - рассуждает креативный продюсер кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александр Школенко. - Тут мы никуда без педагогического сообщества.

Данн добавляет, что пока "Кинопедагогика" ограничена временными рамками, но уже в следующем году при поддержке Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и Московского педагогического университета команда собирается заняться повышением квалификации школьных наставников, чтобы у проучившихся учителей были документы, чтобы они занимались кинопросвещением уже не на любительском уровне. А если закрепить кинопедагогику в образовании или культуре законодательно, то будет совсем другой расклад.

Необходимо заранее создать систему, которая будет помогать в воспитании поколений. Фундаментом для нее может стать фестивальная площадка

- Рядом с нами сейчас два десятка учителей-лидеров, которые постоянно проводят киноуроки. Конечно, их будет больше. Каждый месяц люди из разных регионов просятся стать послами "Ноль Плюс", чтобы знакомить с "Кинопедагогикой" на местах. Педагогическая и кинодеятельность соединяются. Те, кто учат детей, видят, что киношникам важно мнение школьников. А те, кто создают кино, видят, что их работа нужна школе, - комментирует Николай Данн.