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08.10.2021 17:29
Рубрика: Общество

В Свердловской области начали прививать от COVID-19 иностранцев

Текст: Татьяна Воробьева

В Свердловской области решился вопрос с вакцинацией против коронавируса иностранных граждан старше 18 лет. Прививку им будут ставить безвозмездно. Такое решение было продиктовано ухудшающейся эпидемической обстановкой, пояснили в департаменте информационной политики.

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Мера коснется не всех живущих на территории Среднего Урала граждан других государств, а только тех, кто работает с людьми:

"Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых - мигранты", - уточнил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов.

При этом, сведения о прививке этой категории граждан будут занесены в регистр вакцинированных только в случае предъявления СНИЛС. В противном случае, получить сертификат и QR-код привитым не удастся, только справку о сделанном уколе с подписью врача и с печатью больницы.

Привиться граждане других стран, как и свердловчане, могут в медучреждениях или в мобильных пунктах, которые работают на площадках торговых центров.

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