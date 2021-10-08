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08.10.2021 13:00
Рубрика: Общество

В закрытом уральском городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В ЗАТО Снежинск в Челябинской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация взрослого населения, работающего в сферах обслуживания и образования. Работодателям предписано с 1 ноября отстранять от работы сотрудников, не привитых первым компонентом вакцины и с 1 декабря - не прошедших полный курс вакцинации, сообщается в документе.

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Работникам торговли, общепита, транспорта, гостиниц, парикмахерских, учреждений культуры и спорта, а также детских садов, школ и вузов предписано под контролем работодателей пройти обязательную вакцинацию. Необходимо привить не менее 60 процентов от общей численности коллективов. Сегодня, по данным главного санитарного врача, уровень вакцинации в общеобразовательных учреждениях составляет 44,8 процента, в дошкольных учреждениях - 41 процент.

Вместе с тем показатели заболеваемости COVID-19 на территории Снежинска в 2,3 раза превышают областные (6946,1 на 100 тысяч населения против 2985,9 на 100 тысяч населения). Отмечается, что на долю детей приходится девять процентов выявленных случаев коронавируса, на работающих граждан - 71 процент. Причем коэффициент распространения инфекции составляет 2,35.

В связи с неблагополучной эпидобстановкой от вакцинации будут освобождаться только имеющие медотводы по заболеваниям, которые должны представить работодателю соответствующий документ .

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса

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