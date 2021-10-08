Путин направил приветствие XI Международной Демидовской ассамблее

В Нижнем Тагиле, которому в следующем году исполняется 300 лет, открылась XI Международная Демидовская ассамблея, в адрес которой пришло приветствие президента России Владимира Путина. Одиннадцатая ассамблея, говорится в нем, проходит в одном из крупных промышленных центров, тесно связанного с историей известнейшего рода русских предпринимателей, которые внесли огромный вклад в развитие промышленности и городов Урала.

Мероприятия ассамблеи посвящены сохранению и популяризации наследия прославленной династии. Это станет темой глубокого обсуждения со стороны ученых, музейных экспертов из разных стран. Знаменательно, что в эти дни отмечается 180-летие нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", основанного в 1841 году выдающимся заводчиком и благотворителем Павлом Демидовым. Сегодня это один из старейших региональных музеев России. В его фондах собрано более 400 000 ценных артефактов XVII-XX веков.

В Нижний Тагил приехали более 200 гостей из 25 регионов России, а также Франции, Финляндии, Италии. Доклады выступающих синхронно переводятся на русский, итальянский, французский, английский языки.

В завершении первого дня ассамблеи президент Международного Демидовского фонда сенатор Эдуард Россель вручил директору музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Эльвире Меркушевой памятный документ о намерении создать мемориальный храм Демидовым на Вые. Как подытожил директор свердловской научной и культурно-просветительской организации общественной организации "Демидовский институт" Николай Павловский, важна традиция не сохранения пепла, а поддержания огня.

Храм планируют построить во флорентийской архитектурной традиции. Внешне он будет напоминать взорванную Выйско-Никольскую церковь.