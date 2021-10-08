Робот "Маркер" будет патрулировать космодром "Восточный"

На космодроме Восточный начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер". Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Здесь добавили, что при тестировании отработают несколько важных направлений. Это автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры, определение нарушителей, их идентификация и перехват. Кроме того, большое внимание будут уделять противодействию террористическим актам и борьбе с беспилотными летательными объектами.

Как добавил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ведомство видит применение "Маркера", который действует как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах, в составе охранных структур космодрома.

"РГ" писала, что "Маркер" должен стать основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. И к сегодняшнему дню уже разработали пять платформ - две на колесном шасси и три гусеничных, в них применили элементы искусственного интеллекта. Все это используют при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы.