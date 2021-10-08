Рошаль: Нужен мораторий на судебное преследование врачей на время пандемии

Некоторые адвокатские организации стали активно рекламировать свои услуги, обещая правовую помощь пациентам, желающим "наказать" врачей, обратившись в суд за компенсацией морального вреда за некачественное, по их мнению, лечение.

В Национальной медицинской палате считают, что это очень опасная тенденция, что юридические конторы занимаются этим ради собственного обогащения. И нынешняя тяжелая ситуация, связанная с продолжающейся эпидемией и повышенной нагрузкой на систему здравоохранения, - не время для подобных экспериментов. В НМП считают это проявлением потребительского экстремизма и требуют наложить мораторий на судебное преследование врачей по делам, связанным с оказанием медицинской помощи COVID-пациентам.

В обращении НМП, подписанном известным детским хирургом и общественным деятелем Леонидом Рошалем, говорится, что формирование коммерческого спроса на адвокатские услуги, содействие в составлении исков против медицинских организаций может серьезно дестабилизировать ситуацию в здравоохранении и обществе, а сами призывы к пациентам обращаться в суд - это преступление против общества и врачей.

"Несмотря на то, что сегодня количество судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока крайне незначительно, чтобы воспользоваться ситуацией, когда в дом к людям приходит беда, некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда. Адвокаты готовы формировать миллионные иски к медицинским учреждениям. И в этих исках лидирующую роль играет именно бизнес-составляющая, - считают в НМП. - Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных - это военная ситуация".

Минздрав несколько дней назад утвердил двенадцатую версию временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. "Значит, всех, кто лечил по первой, второй, третьей рекомендациям - лечили неправильно? Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?", - задается вопросом Леонид Рошаль.

Представители медицинского сообщества пишут: "Мы не осуждаем людей, которые решили обращаться в суды, считая, что действия врачей повлекли неблагоприятные последствия для их здоровья или здоровья их близких. Это их право и выбор. Мы не оспариваем и то, что медицинские организации должны нести ответственность за некачественное лечение пациентов. Но считаем преступлением против общества призывы правозащитных организаций намеренно засуживать медицинские организации в ситуации, когда медицинские работники прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасая ежедневно тысячи жизней. Мы считаем, что в сегодняшней ситуации необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекцией, что, безусловно, пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность - лечить людей. И врачам, и пациентам сейчас одинаково непросто. Но судебные иски не способны решить те организационные проблемы, которые сейчас имеют место, но при этом могут дестабилизировать и без того тяжелую работу медицинских организаций и вызвать препятствия в оказании медицинской помощи нуждающимся в ней людям, включая увольнение специалистов".

"Национальная Медицинская Палата" обращает внимание на то, что в системе ОМС существует контроль качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусной инфекцией - с августа 2021 года детально проверяются все случаи летального исхода у COVID-пациентов, и не столько для того, чтобы наказать медицинскую организацию, сколько для того, чтобы разобраться в схеме лечения и предотвратить такие случаи в будущем. "Врачебное сообщество готово совместно с органами власти решать существующие проблемы в оказании медицинской помощи. "Национальная Медицинская Палата" выступает за объективную оценку профессиональной деятельности врачей", - говорится в заявлении. Также представители НМП напоминают: в системе ОМС существуют механизмы досудебного решения конфликтов с медицинскими организациями.

"Если мы посмотрим на опыт развитых стран, то большинство спорных конфликтов решается вне залов суда. Комиссии по врачебным ошибкам разбирают конфликтные ситуации и выносят решения, которые позволяют урегулировать ситуации, не прибегая к длительному и дорогостоящему судебному рассмотрению, - напоминает Леонид Рошаль. - Как показывает статистика, если в редких случаях, дело все же доходит до суда, то доля случаев расхождения между судебным решением и решением врачебной комиссии не превышает 1%".

"В нашей стране институт независимой экспертизы только начинает набирать силу, но мы готовы проводить комплексную экспертизу с привлечением ведущих специалистов для подготовки независимого заключения", - говорится в заявлении Национальной Медицинской Палаты.

Поводом для подготовки заявления стали сообщения в СМИ, в которых юристы правозащитной организации "Зона права", активно сотрудничающей с международной правозащитной организацией "Агора", анонсировали прием обращений от родственников пациентов, умерших из-за неоказания медицинской помощи во время пандемии COVID-19, а также пострадавших в результате действий или бездействия врачей для подготовки процессуальных документов в суды и правоохранительные органы, уточнили в НМП.