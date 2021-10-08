Российские компании готовы отказаться от своего автопарка

Оказалось, что 73% фирм или серьезно рассматривают переход на альтернативные сервисы (каршеринг, доставка, онлайн-такси и т.д.), или уже переключились на них.

А в собственный автопарк продолжают инвестировать менее половины организаций (45,7%), остальные - заказывают обслуживание у сторонних сервисов доставки (25,1%), берут автомобили в лизинг (12,6%), компенсируют сотрудникам расходы на транспорт (12%) и используют каршеринг (5%). При этом при аутсорсе эффективность логистики повышается в среднем на 36%. При этом аутсорс повышает эффективность процессов, связанных с перевозками, на 36%.

Переход на сторонние сервисы, как утверждают представители компаний, позволяет снизить расходы на обслуживание автопарка, сокращает время доставки, что может способствовать росту среднего чека.

В рейтинге корпоративного каршеринга расклад такой: большинство компаний (92,9%) рассматривают (или уже выбрали) в качестве партнера "Яндекс.Драйв", еще 50% - "Делимобиль", за "СитиДрайв" проголосовали 35,7% респондентов.

Управление парком через личный кабинет - ключевое преимущество каршеринга перед другими видами логистики для 40% опрошенных компаний. Еще 40% считают, что он поможет оптимизировать затраты.

Что касается служб доставки, то большинство компаний (87,3%) пользуются (или собираются воспользоваться) "Яндекс.Доставкой". На втором месте с большим отрывом (39,2%) - "Ситимобил", далее - Dostavista (20,3%) и Gett (17,7%).

Опрос также показал, что большинство респондентов (72%) формирует логистическую систему компании для доставки товаров до двери. Самовывоз также пользуется спросом среди покупателей. Почти каждый третий опрошенный (28%) довозит товары до пунктов выдачи заказов. Половине компаний (50,9%) необходим транспорт для перевозки сотрудников.