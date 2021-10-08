Российский телеканал "Звезда HD" начинает вещание в Беларуси

Разрешение на распространение на территории Беларуси популярной российской телепрограммы "Звезда HD" выдало Министерство информации РБ. В отраслевом ведомстве подчеркнули, что "культурно-просветительный, военно-патриотический тематический телеканал будет интересен зрителю своими документальными передачами, в которых раскрываются неизвестные факты истории, биографические сведения известных людей.

В интервью местному новостному порталу представитель медиахолдинга "Звезда" Илья Астахов обратил внимание, что в республике большая русскоязычная аудитория, и создатели программы рассчитывают, что она найдет отклик в сердцах белорусов. Он отметил также, что сейчас у телерадиокомпании в Беларуси заключен контракт с COSMOS TV как с дистрибутором, и они будут рады любому оператору, который захочет транслировать у себя этот канал.

Кстати, по состоянию на начало октября, сообщает БЕЛТА, разрешение на трансляцию в Беларуси имеют 256 иностранных телепрограмм различной тематики и контентного содержания. Список размещается в открытом доступе на официальном сайте республиканского министерства.