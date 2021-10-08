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08.10.2021 11:30
Рубрика: Экономика

Росстат начнет считать доходы россиян по-новому

Текст: Евгения Думанская, Алексей Дуэль
Росстат планирует изменить подход к подсчету доходов россиян, включив в них доходы от инвестиций в биржевые активы.

Согласно плану, будут учитываться дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям, прирост капитала за счет продажи ценных бумаг.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Сейчас средства, которые не выведены с брокерского счета на обычный банковский, считаются сбережениями, а не доходами. При этом планируется разделить средства на счетах юридических и физических лиц.

Как пишут "Ведомости", одной из причин этой инициативы стало увеличение популярности биржевой торговли среди россиян - за два года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений.

Сообщается, что уже создана специальная комиссия для проработки методики. Ранее Росстат уже менял методологию подсчета реальных располагаемых доходов граждан после того, как показатель несколько лет падал.

В Росстате подтвердили "Российской газете" что "идет анализ возможности учета доходов от инвестиций в фондовый рынок" в рамках долгосрочной программы уточнения методологии расчета средних номинальных денежных доходов, а также реальных располагаемых денежных доходов.

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