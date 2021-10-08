Ростуризм предложил ввести стандарты сельских бунгало и юрт для туристов

Сельские дома, хижины, бунгало и юрты должны иметь подъездные дороги с твердым покрытием, холодную, горячую воду, вентиляцию и другие удобства. Требования к средствам размещения для сельского туризма разработал Ростуризм. Но пока не понятно, какие именно туристы поедут за впечатлениями в села, говорят эксперты, а потому сложно определить, нужны ли вообще единые стандарты для гостевых домов на селе.

Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. Как предполагается, правила вступят в силу с 1 января 2022 г. К сельским средствам размещения предлагается относить гостевые и фермерские дома, хижины, избы, юрты, шале, бунгало, дома рыбака и коттеджи.

К ним должна вести дорога с твердым покрытием. Если выполнить требование невозможно, об этом должны заранее уведомить туристов и рассказать, как добраться. В номерах должно быть естественное и искусственное освещение. В санитарных объектах общего пользования требуется обеспечить наличие туалетной кабины, умывальника с горячей и холодной водой, зеркала, мыла, а также туалетной бумаги, бумажных полотенец или сушилки для рук, крючков для одежды и корзины для мусора. При этом допускается использование уличных туалетов, но с освещением.

Целенаправленно развивать сельский туризм в России начали в последние годы. В июле 2021-го были внесены изменения в законы об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства. Закрепили само понятие сельского туризма. Под этим видом путешествий понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристов должны размещать в сельской местности, предоставлять им питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги. Оказывать услуги разрешили аграриям.

В сельской местности нет стандартизированных гостиниц, туристов размещают в небольших гостевых домах. После принятия закона о сельском туризме средства размещения, расположенные в сельской местности, не относятся к категории гостиниц и не должны проходить обязательную классификацию, отметила глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко на совещании, посвященном развитию сферы туризма.

Сельские дома не должны проходить обязательную классификацию, но не понятно, как проверять качество предоставляемых там услуг

Но тогда требования к сельским гостевым домам могут в целом оказаться избыточными, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Российские туристы будут приезжать в села небольшим составом, вряд ли многие захотят узнать, например, как доить корову или копать картофель, поясняет эксперт. "Если пять человек в месяц приедет посмотреть на страусов, это нельзя будет назвать бизнесом", - указывает она. В таком случае и стандартизированные требования к размещению вряд ли нужны.

Чтобы привлекать больше туристов в села, как российских, так и иностранных, потребуются яркие события, праздники. В таком случае должен быть уже не один дом, вигвам или юрта, потребуется создавать стандартизированные комплексы. Но не понятно, кто и как будет отслеживать соблюдение стандартов, замечает Дехтярь. Впрочем, в селе не обязательно создавать одинаково комфортные условия размещения во всех домах. Даже в городских гостиницах есть так называемые номера "пятой категории". По сути, это общежития, которые имеют туалет и душ на этаже, добавляет эксперт.