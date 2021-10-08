Ростуризм предложил ввести стандарты сельских бунгало и юрт для туристов

Проект постановления правительства размещен для общественного обсуждения. Как предполагается, правила вступят в силу с 1 января 2022 г. К сельским средствам размещения предлагается относить гостевые и фермерские дома, хижины, избы, юрты, шале, бунгало, дома рыбака и коттеджи.
К ним должна вести дорога с твердым покрытием. Если выполнить требование невозможно, об этом должны заранее уведомить туристов и рассказать, как добраться. В номерах должно быть естественное и искусственное освещение. В санитарных объектах общего пользования требуется обеспечить наличие туалетной кабины, умывальника с горячей и холодной водой, зеркала, мыла, а также туалетной бумаги, бумажных полотенец или сушилки для рук, крючков для одежды и корзины для мусора. При этом допускается использование уличных туалетов, но с освещением.
Целенаправленно развивать сельский туризм в России начали в последние годы. В июле 2021-го были внесены изменения в законы об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства. Закрепили само понятие сельского туризма. Под этим видом путешествий понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристов должны размещать в сельской местности, предоставлять им питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги. Оказывать услуги разрешили аграриям.
В сельской местности нет стандартизированных гостиниц, туристов размещают в небольших гостевых домах. После принятия закона о сельском туризме средства размещения, расположенные в сельской местности, не относятся к категории гостиниц и не должны проходить обязательную классификацию, отметила глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко на совещании, посвященном развитию сферы туризма.
Но тогда требования к сельским гостевым домам могут в целом оказаться избыточными, считает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. Российские туристы будут приезжать в села небольшим составом, вряд ли многие захотят узнать, например, как доить корову или копать картофель, поясняет эксперт. "Если пять человек в месяц приедет посмотреть на страусов, это нельзя будет назвать бизнесом", - указывает она. В таком случае и стандартизированные требования к размещению вряд ли нужны.
Чтобы привлекать больше туристов в села, как российских, так и иностранных, потребуются яркие события, праздники. В таком случае должен быть уже не один дом, вигвам или юрта, потребуется создавать стандартизированные комплексы. Но не понятно, кто и как будет отслеживать соблюдение стандартов, замечает Дехтярь. Впрочем, в селе не обязательно создавать одинаково комфортные условия размещения во всех домах. Даже в городских гостиницах есть так называемые номера "пятой категории". По сути, это общежития, которые имеют туалет и душ на этаже, добавляет эксперт.