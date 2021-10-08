Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, предотвратив тем самым возможность дефолта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования, согласно которым, законопроект поддержали 50 сенаторов, 48 были против.

Принятый документ повышает потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до третьего декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать палату с каникул, чтобы принять законопроект. Президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после того, как его одобрит конгресс, сообщил Белый дом.

В США, в отличие от большинства стран, потолок долга установлен законодательно и не может быть превышен без одобрения конгресса. С первого октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что во избежание дефолта, который может случиться уже 18 октября, Республиканская партия США пойдет на компромисс и не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга, обеспечивающих нынешний уровень правительственных расходов до декабря включительно. Макконнелл заявил о готовности его партии сотрудничать с демократами над компромиссным законопроектом.