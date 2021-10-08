Сенатор: ВОЗ зарегистрирует "Спутник V" до конца года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может до конца 2021 года зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", прогнозирует член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что российские власти до сих пор не подготовили документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

"Я ожидаю, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" до конца этого года, так как там остался лишь ряд административных процедур для регистрации вакцины. Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, затягивается процесс из-за экономических и политических причин", - сказал Круглый ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что у России нет никаких причин затягивать регистрацию вакцины. Он напомнил, что американские вакцины Pfizer и Moderna были зарегистрировали в ЕС за 1-2 месяца.

О том, что ВОЗ постепенно продвигается к решению вопроса, касающегося рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины для экстренного применения, на брифинге в Женеве заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. Она отметила, что не знает сроков такого рассмотрения, но это произойдет "на будущей неделе или позже". По ее словам, ВОЗ постепенно решает большинство вопросов по "Спутнику V".