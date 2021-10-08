Сенатор: ВОЗ зарегистрирует "Спутник V" до конца года

Новости

Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях 14:14
Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза 14:00
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту 13:58
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается 13:57
Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021" 13:53
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 13:41
В Москве произошло массовое отравление мигрантов 13:40
Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России 13:33
Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев 13:29
Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем 13:22
Следственный комитет высказал мнение о наказании педофилов-рецидивистов 13:21
Песков назвал подонками избивших молодого человека в метро 13:06
Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом 12:54
Песков: Путин провел день рождения с телефонной трубкой в руке 12:54
Песков поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 12:53
Фото животных из Московского зоопарка вышли в финал международного конкурса 12:50
41-летний директор Лены Катиной из "Тату" Шампоров найден мертвым 12:46
На российско-казахстанской границе модернизируют пять пунктов пропуска 12:39
Лавров: Доверие между Россией и ЕС подорвано, отношения деградируют 12:38
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом 12:32
Суд прекратил дело о сбитом на электросамокате ребенке в Сочи 12:29
Новым спикером Верховной рады Украины избран Руслан Стефанчук 12:18
В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 17 12:05
Станет ли итальянский город Турин столицей "Евровидения"-2022 12:02
В Батуми обрушился жилой дом, есть пострадавшие 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 12:44
Рубрика: Общество

Сенатор: ВОЗ зарегистрирует "Спутник V" до конца года

Текст: Дмитрий Гончарук
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может до конца 2021 года зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", прогнозирует член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что российские власти до сих пор не подготовили документы, которые необходимы для признания ковид-сертификатов.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
ВОЗ: Проблема, мешавшая процедуре оценки "Спутника V", решена

"Я ожидаю, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" до конца этого года, так как там остался лишь ряд административных процедур для регистрации вакцины. Что касается Европейского агентства лекарственных средств, то здесь, по моему мнению, затягивается процесс из-за экономических и политических причин", - сказал Круглый ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что у России нет никаких причин затягивать регистрацию вакцины. Он напомнил, что американские вакцины Pfizer и Moderna были зарегистрировали в ЕС за 1-2 месяца.

О том, что ВОЗ постепенно продвигается к решению вопроса, касающегося рассмотрения заявки на одобрение российской вакцины для экстренного применения, на брифинге в Женеве заявила официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб. Она отметила, что не знает сроков такого рассмотрения, но это произойдет "на будущей неделе или позже". По ее словам, ВОЗ постепенно решает большинство вопросов по "Спутнику V".

Общество Здоровье Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом
МИД КНР призвал США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой
Кабмин РФ разрешил поднять стоимость капремонта в жилых домах
За сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"