Сергей Шойгу проверил, как Плесецк готовят к запуску ракет-носителей "Ангара"

Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Плесецк введут в строй до конца нынешнего года. Об этом 8 октября в ходе инспекции космодрома министру обороны Сергею Шойгу доложил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

"На год раньше идем. Все основные задачи будут решены уже в третьем квартале", - объяснил главком в ответ слова Шойгу, что по графику новый комплекс планировали ввести в строй в конце 2022-го.

"То есть, мы обеспечим себя полностью?", - тут же отреагировал министр, имея в виду, что после завершения этого этапа модернизации космодрома появится возможность подготовки и проведения пуска новых ракет различного класса. "Так точно, в полном объеме", - доложил Суровикин.

Пока в Плесецке функционирует один МИК с рабочими местами для подготовки ракет-носителей, разгонного блока "Бриз-М" и сборки космической головной части космического ракетного комплекса "Ангара". В 2014 году оборудование технического комплекса прошло комплексные испытания. Они позволили обеспечить подготовку к последовательному запуску сначала носителя легкого класса "Ангара-1.2ПП", а затем - двух ракет тяжелого класса "Ангара-А5".

Во время посещения цеха, где сейчас ведется сборка "Ангары - А5", Суровикин рассказал министру о графике ее летных испытаний с разгонным блоком "Персей". Главком также доложил план запусков новых ракет-носителей до 2027 года. "В следующем году спланированы два пуска легкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-5" - тяжелой, с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - сообщил Суровикин.

Что касается точной даты отправки в космос тяжелого носителя, который Шойгу осматривал в цехе, то она станет известна во второй половине декабря. "Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября. Проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем готовы вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал главком ВКС министру.

Что известно о семействе ракет-носителей "Ангара"? Они построены по модульному принципу и оснащены кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство будет включать ракеты четырех классов - от легкого до тяжелого. Их грузоподъемность - от 3,8 тонн у "Ангары -1.2" до 35 тонн у "Ангары-А7". Головным разработчиком и производителем новых носителей является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Эксперты утверждают, что эксплуатационные и энергетические характеристики ракет "Ангара" позволяют им достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами ракетно-космической техники. А широкое использование в этом проекте унификации вместе с применением самых передовых технологий производства позволит обеспечить "Ангаре" более низкую в сравнении с мировыми аналогами себестоимость выведения полезной нагрузки на широкий диапазон космических орбит.

Различные варианты ракет- носителей "Ангара" появились в результате использования на них разного количества универсальных ракетных модулей. Так, модуль УРМ-1 применяют для первой ступени ракет. УРМ-2 для второй и третьей ступеней. Соответственно носитель легкого класса "Ангара-1.2" снаряжен одним таким модулем. Ракета среднего класса "Анграла-А3" - тремя. Тяжелая "Ангара - А5" - пятью и, наконец, самая-самая "Ангара - А7" - семью.

Что касается технического комплекса "Ангара", то он обеспечивает прием, сборку, испытания и перевод ракет-носителей из одной степени готовности в другую. А еще там проводят техническое обслуживание ракет и разгонных блоков, сборку космической головной части и ее стыковку с носителем. На этом же комплексе осуществляется их совместные проверки. Именно оттуда полностью собранную и проверенную ракету отправляют на универсальный стартовый комплекс.