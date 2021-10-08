Сергей Шойгу проверил, как Плесецк готовят к запуску ракет-носителей "Ангара"

Новости

Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине 15:04
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве 15:03
Потребление газомоторного топлива в РФ в этом году вырастет на 25-30% 14:56
Не менее 100 человек погибли при взрыве на севере Афганистана 14:53
Владимир Путин поручил провести экспертизы учебников для бакалавриата 14:52
Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19 14:44
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев 14:39
Лавров: РФ против переноса военной инфраструктуры США в Центральную Азию 14:36
В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию 14:35
Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП 14:27
Производители минудобрений продлят режим сдерживания цен до конца года 14:27
Колокольцев представил главу ОМВД по федеральной территории Сириус 14:22
Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции 14:22
Клишас: Сенаторы проконтролируют расследование ситуации с пытками в колониях 14:14
Объем биржевой торговли древесиной вырастет в 3-4 раза 14:00
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту 13:58
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается 13:57
Военные атташе НАТО не приглашались на учения "Запад-2021" 13:53
В Минздраве рассказали об особенностях реабилитации для пожилых после COVID 13:41
В Москве произошло массовое отравление мигрантов 13:40
Синоптики предупредили о морозах на европейской территории России 13:33
Правительство Осетии возглавил полпред президента в республике Джанаев 13:29
Песков назвал принцип отношений России с Брюсселем 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 15:21
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу проверил, как Плесецк готовят к запуску ракет-носителей "Ангара"

Текст: Юрий Гаврилов
Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) на космодроме Плесецк введут в строй до конца нынешнего года. Об этом 8 октября в ходе инспекции космодрома министру обороны Сергею Шойгу доложил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"На год раньше идем. Все основные задачи будут решены уже в третьем квартале", - объяснил главком в ответ слова Шойгу, что по графику новый комплекс планировали ввести в строй в конце 2022-го.

"То есть, мы обеспечим себя полностью?", - тут же отреагировал министр, имея в виду, что после завершения этого этапа модернизации космодрома появится возможность подготовки и проведения пуска новых ракет различного класса. "Так точно, в полном объеме", - доложил Суровикин.

Пока в Плесецке функционирует один МИК с рабочими местами для подготовки ракет-носителей, разгонного блока "Бриз-М" и сборки космической головной части космического ракетного комплекса "Ангара". В 2014 году оборудование технического комплекса прошло комплексные испытания. Они позволили обеспечить подготовку к последовательному запуску сначала носителя легкого класса "Ангара-1.2ПП", а затем - двух ракет тяжелого класса "Ангара-А5".

Во время посещения цеха, где сейчас ведется сборка "Ангары - А5", Суровикин рассказал министру о графике ее летных испытаний с разгонным блоком "Персей". Главком также доложил план запусков новых ракет-носителей до 2027 года. "В следующем году спланированы два пуска легкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-5" - тяжелой, с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса", - сообщил Суровикин.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Рогозин: Первые пуски ракет "Ангара" планируются через 5 лет

Что касается точной даты отправки в космос тяжелого носителя, который Шойгу осматривал в цехе, то она станет известна во второй половине декабря. "Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября. Проверка готовности к пуску - с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем готовы вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты", - сказал главком ВКС министру.

Что известно о семействе ракет-носителей "Ангара"? Они построены по модульному принципу и оснащены кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство будет включать ракеты четырех классов - от легкого до тяжелого. Их грузоподъемность - от 3,8 тонн у "Ангары -1.2" до 35 тонн у "Ангары-А7". Головным разработчиком и производителем новых носителей является Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

Эксперты утверждают, что эксплуатационные и энергетические характеристики ракет "Ангара" позволяют им достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами ракетно-космической техники. А широкое использование в этом проекте унификации вместе с применением самых передовых технологий производства позволит обеспечить "Ангаре" более низкую в сравнении с мировыми аналогами себестоимость выведения полезной нагрузки на широкий диапазон космических орбит.

Различные варианты ракет- носителей "Ангара" появились в результате использования на них разного количества универсальных ракетных модулей. Так, модуль УРМ-1 применяют для первой ступени ракет. УРМ-2 для второй и третьей ступеней. Соответственно носитель легкого класса "Ангара-1.2" снаряжен одним таким модулем. Ракета среднего класса "Анграла-А3" - тремя. Тяжелая "Ангара - А5" - пятью и, наконец, самая-самая "Ангара - А7" - семью.

Что касается технического комплекса "Ангара", то он обеспечивает прием, сборку, испытания и перевод ракет-носителей из одной степени готовности в другую. А еще там проводят техническое обслуживание ракет и разгонных блоков, сборку космической головной части и ее стыковку с носителем. На этом же комплексе осуществляется их совместные проверки. Именно оттуда полностью собранную и проверенную ракету отправляют на универсальный стартовый комплекс.

Власть Безопасность Армия Общество Космос Правительство Минобороны Запуск ракеты "Ангара"

Главное сегодня

Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Лавров: Россия готовит новый порядок въезда и выезда для иностранцев
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения