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08.10.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Сервисы Росреестра позволяют выбрать участок для строительства дома

Текст: Марина Трубилина

Около тысячи участков предоставлено под жилищное строительство в рамках работы сервиса "Земля для стройки", сообщает Росреестр.

Фото: Сергей Михеев
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В аренду или собственность предоставлено 960 участков общей площадью 2,5 тыс. га. 681 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства и 279 - под строительство многоквартирных домов. На этих территориях можно построить 7,6 млн кв. м жилья.

Большинство вовлеченных в оборот участков расположены в Республике Алтай (125), Красноярском крае (90), Краснодарском крае (55). Половина из таких земель находятся в неразграниченной собственности, 20% - в частной, 18% - в муниципальной, 9% - в федеральной и 3% - в региональной собственности.

К сентябрю нынешнего года на Публичной кадастровой карте размещены сведения о 2,4 тысячи земельных участках площадью 23,9 тысячи гектаров. 1089 участков предназначены под индивидуальное жилищное строительство и 1260 - под строительство многоквартирных домов. Большинство находится в Курганской области (141), Ставропольском крае (136), Ямало-Ненецком автономном округе (99), Хабаровском крае (88), Кемеровской области (83).

В 2020 году Росреестр провел анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство. В результате выявлено около 5 тысяч участков и территорий площадью около 100 тысяч га. Сведения переданы в Минстрой России и АО "ДОМ.РФ". Кроме того, Росреестром разработан сервис "Земля для стройки" для отображения на ПКК в интересах граждан и инвесторов.

Оперативные штабы на местах ежемесячно обновляют информацию, отметил замруководителя Росреестра Алексей Штейников.

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