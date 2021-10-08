Школьников и педагогов Латвии обяжут носить маски

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение обязать всех школьников и педагогов в учебное время носить маски. Об этом сообщила министр образования страны Анита Муйжниеце.

По словам Муйжниеце, всем школьникам и учителям, независимо от возраста и вакцинации, нужно быть в масках на уроках и в помещениях учебных заведений. Внеклассные мероприятия (экскурсии и посещение музеев) - будут отменены, пишет РИА Новости.

Также перестанут работать кружки и секции. Исключением станут только занятия, которые проводятся в тех же помещениях, что и уроки, и с теми же детьми. Доступ к кружкам детей из других учебных заведений будет запрещен.

Ранее состоялось заседание совета по кризисному управлению Латвии, оно продлилось 9 часов. Было принято решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца. Теперь это решение в пятницу должно одобрить правительство.