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Рубрика: В мире

Школьников и педагогов Латвии обяжут носить маски

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение обязать всех школьников и педагогов в учебное время носить маски. Об этом сообщила министр образования страны Анита Муйжниеце.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
В Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

По словам Муйжниеце, всем школьникам и учителям, независимо от возраста и вакцинации, нужно быть в масках на уроках и в помещениях учебных заведений. Внеклассные мероприятия (экскурсии и посещение музеев) - будут отменены, пишет РИА Новости.

Также перестанут работать кружки и секции. Исключением станут только занятия, которые проводятся в тех же помещениях, что и уроки, и с теми же детьми. Доступ к кружкам детей из других учебных заведений будет запрещен.

Ранее состоялось заседание совета по кризисному управлению Латвии, оно продлилось 9 часов. Было принято решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации сроком на три месяца. Теперь это решение в пятницу должно одобрить правительство.

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