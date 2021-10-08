Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года

В пятницу, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу участвовал в церемонии начала строительства гарнизонного военного госпиталя в городе Мирный Архангельской области.

"Сегодня мы заложили первый камень в основание гарнизонного госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена, я в этом убежден и уверен", - сказал министр. По его словам, церемония закладки первого камня хоть и символическая, но она означает, что готов проект, что строители уже с сегодняшнего дня приступают к работе.

"Я всех вас поздравляю с этим событием. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано. Остается только одно - построить госпиталь и ввести его в строй", - подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что стройка будет поэтапной, и отдельные комплексы госпиталя появятся уже в 2022 году. "В частности, первым будет заложен и построен инфекционный корпус", - сказал Шойгу. Министр объяснил, с чем связана такая очередность. По его словам, приоритет обусловлен сложной ситуацией с пандемией. И нужно сделать все для того, чтобы защитить военнослужащих, их семьи и всех жителей города Мирный от COVID-19.