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08.10.2021 13:21
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет высказал мнение о наказании педофилов-рецидивистов

Текст: Наталья Козлова

Как заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по мнению СК, в случае повторного совершения гражданами изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних ответственность надо ужесточить. По мнению ведомства, принятие такого закона "будет способствовать и реализации превентивной (предупредительной) функции уголовного права".

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И усиление уголовно-правовой ответственности для защиты несовершеннолетних потерпевших "представляется логичным и справедливым". Петренко напомнила, что каждый год выносится около 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера тем, кто уже был за это судим.

"Так, в настоящее время в Тверской области судом рассматривается уголовное дело в отношении 46-летнего лица, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ранее, в 2006 году, он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений в отношении своей дочери", - уточнила представитель ведомства.

По ее словам, СК убежден, что пожизненное лишение свободы для тех, кто повторно совершил такое преступление, предотвратит их попытки попробовать вновь посягнуть на детей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Ужесточение наказания для педофилов

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