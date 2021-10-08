Следственный комитет высказал мнение о наказании педофилов-рецидивистов

Как заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по мнению СК, в случае повторного совершения гражданами изнасилования или насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних ответственность надо ужесточить. По мнению ведомства, принятие такого закона "будет способствовать и реализации превентивной (предупредительной) функции уголовного права".

И усиление уголовно-правовой ответственности для защиты несовершеннолетних потерпевших "представляется логичным и справедливым". Петренко напомнила, что каждый год выносится около 50 приговоров за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера тем, кто уже был за это судим.

"Так, в настоящее время в Тверской области судом рассматривается уголовное дело в отношении 46-летнего лица, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Ранее, в 2006 году, он уже был осужден за совершение аналогичных преступлений в отношении своей дочери", - уточнила представитель ведомства.

По ее словам, СК убежден, что пожизненное лишение свободы для тех, кто повторно совершил такое преступление, предотвратит их попытки попробовать вновь посягнуть на детей.