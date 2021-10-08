Следствие просит суд арестовать бывшего замминистра просвещения

Следствие просит суд арестовать бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, в суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 6 декабря.

Бывшей чиновнице предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в бытность ее работы в министерстве просвещения.

Как считает следствие, Ракова вместе с другими фигурантами в 2019 году похитили 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Ракова пролоббировала выделение этих денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где до этого была гендиректором.

При этом для исполнения контрактов в качестве субподрядчика была привлечена Московская высшая школа социальных и экономических наук "Шанинка". В итоге экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.

Кроме Марины Раковой по делу проходят бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Также суд накануне отправил под стражу гражданского мужа Раковой - Артура Стеценко.