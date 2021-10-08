Стало известно, когда выйдет iPhone SE 3, и как он будет выглядеть

Компания Apple не собирается кардинально менять подход к выпуску iPhone линейки SE.

Как пишет 9to5mac, аппараты третьего поколение этой серии будут выпускаться в корпусе iPhone 8 - последнего "безчёлочного" яблочного смартфона.

Небольшой дисплей на 4,7 дюйма и кнопка Home с Touch ID под экраном также никуда не денутся, что сделает его интересным для тех, кто так и не смог смириться с гегемонией "лопат" на мобильном рынке.

При этом в малыша обещают засунуть топовое железо - платформа будет построена на чипе Apple A15 с поддержкой 5g.

Начало продаж, по информации издания, запланировано на весну следующего года, о цене информации пока нет, но оба предыдущих iPhone SE продавались на старте за 400 долларов.