Станет ли итальянский город Турин столицей "Евровидения"-2022

Выбор столицы очередного песенного конкурса - увлекательная история, ежегодно привлекающая внимание СМИ и зрителей. На то, какой город станет столицей очередного Евровидения, даже принимают ставки букмекеры. Так происходило и в этом году.

Итальянское информационное агентство ANSA утром в пятницу сообщило, что международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Турине. Уточнив, что об этом уже в ближайшее время объявит Государственная итальянская радио-телевизионная корпорация "РАИ".

Но официального подтверждения этому факту нет. Нет и подтверждения из штаб-квартиры "Евровидения" в Швейцарии.

Меж тем, вероятность того, что победит именно Турин, действительно велика.

В этом городе на севере Италии отлично развитая инфраструктура, да там и умеют проводить масштабные соревнования. Там состоялась Олимпиада-2006, жители привыкли к болельщикам, благодаря существующим в городе футбольным клубам "Ювентус" и "Торино"…

Но все-таки официального подтверждения придется еще немного подождать.

Между тем

Италия получила право на проведение "Евровидения"-2022 благодаря победе на предыдущем конкурсе группы Maneskin. Этот квартет, кстати, в марте впервые дважды выступит в России: в Москве и Санкт-Петербурге.