Терапевт объяснил популярность народных рецептов для лечения простуды

При простуде или насморке многие предпочитают лечиться народными способами - чесночной водичкой, редькой с медом, водкой с перцем и так далее. Однако их эффективность оказалась сильно преувеличенной.

- Чем хороша простуда? Тем, что в подавляющем большинстве случаев она проходит сама. Несмотря на то, что пациента будут пичкать водкой с перцем, эхинацеей и прочими панацеями, "проверенными" веками. Грех не воспользоваться такой удобной самопроходящей болезнью: любое лечение будет "работать", - рассказал KP.RU врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

К примеру, ученые отмечают выраженную противовирусную активность экстракта чеснока, но только когда речь идет о клеточных культурах, а воспроизвести этот эффект в организме человека не получается.

- Горчица в любом виде - это еще один пример "наказательной" процедуры. С ней и ноги почти кипятком парят, и в носки ее сухую засыпают, и горчичники ставят, и медово-горчичные лепешки на грудную клетку лепят. Между тем, ни в одном клиническом исследовании не было показано хотя бы призрачного эффекта подобного подхода, - говорит врач.

При повышенной температуре терапевт рекомендует соблюдать постельный режим, пить теплые напитки, например морс или некрепкий чай, принимать лекарственные препараты.

Однако важно не пропустить утяжеление инфекции и развитие осложнений. Рост температуры тела свыше 38 градусов, нарастание одышки и надсадный кашель - все это поводы для немедленного обращения за медицинской помощью.