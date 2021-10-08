Новости

Адамян: В РФ не выявлены осложнения при вакцинации беременных от COVID-19 06:34
В Метеобюро Москвы рассказали о "замечательной погоде" в выходные 06:30
Школьников и педагогов Латвии обяжут носить маски 06:10
В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали четыре человека 06:08
Восемь жительниц Сахалинской области незаконно получили маткапитал 05:40
Пожар на Амурском ГПЗ потушили 05:30
Терапевт объяснил популярность народных рецептов для лечения простуды 05:25
На Амурском ГПЗ вспыхнул крупный пожар 05:16
Врач Тяжельников рассказал о способах укрепления иммунитета 05:14
Президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции 04:58
Врач Людмила Лапа объяснила рост смертности от COVID-19 в России 04:49
В Японии до 32 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения 04:41
Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга 04:05
Характер погоды в Москве изменится 12 октября 03:44
Чернышенко: К 2024 году оформление справок и пособий переведут в онлайн 03:29
Мать режиссера Шипенко назвала "удивительным событием" его полет в космос 02:50
Маск: Хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет 02:05
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России 01:45
Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России 01:24
Участников жестокой драки в московском метро отправили в карцер СИЗО 00:51
В Турции сочли позицию НАТО по С-400 избирательной 00:43
На Шпицбергене зафиксирован первый случай коронавируса 00:40
Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций 00:19
18 бывших игроков НБА арестованы по обвинению в мошенничестве 07.10.2021
Врачи выяснили, у кого диетические газировки вызывают особую тягу к еде 07.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 05:25
Рубрика: Общество

Терапевт объяснил популярность народных рецептов для лечения простуды

Текст: Николай Грищенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

При простуде или насморке многие предпочитают лечиться народными способами - чесночной водичкой, редькой с медом, водкой с перцем и так далее. Однако их эффективность оказалась сильно преувеличенной.

Фото: iStock
Терапевт: Компот из шиповника или клюквы ускорит лечение простуды

- Чем хороша простуда? Тем, что в подавляющем большинстве случаев она проходит сама. Несмотря на то, что пациента будут пичкать водкой с перцем, эхинацеей и прочими панацеями, "проверенными" веками. Грех не воспользоваться такой удобной самопроходящей болезнью: любое лечение будет "работать", - рассказал KP.RU врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

К примеру, ученые отмечают выраженную противовирусную активность экстракта чеснока, но только когда речь идет о клеточных культурах, а воспроизвести этот эффект в организме человека не получается.

- Горчица в любом виде - это еще один пример "наказательной" процедуры. С ней и ноги почти кипятком парят, и в носки ее сухую засыпают, и горчичники ставят, и медово-горчичные лепешки на грудную клетку лепят. Между тем, ни в одном клиническом исследовании не было показано хотя бы призрачного эффекта подобного подхода, - говорит врач.

При повышенной температуре терапевт рекомендует соблюдать постельный режим, пить теплые напитки, например морс или некрепкий чай, принимать лекарственные препараты.

Однако важно не пропустить утяжеление инфекции и развитие осложнений. Рост температуры тела свыше 38 градусов, нарастание одышки и надсадный кашель - все это поводы для немедленного обращения за медицинской помощью.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России
Участников жестокой драки в московском метро отправили в карцер СИЗО
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом
Пожар на Амурском ГПЗ потушили
Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"