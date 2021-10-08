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08.10.2021 12:38
Рубрика: Культура

The Hatters представили клип "Я ваще" для готовящегося к выпуску альбома

Текст: Адександр Алексеев

Группа The Hatters представила песню и видео "Я ваще" для готовящегося к выпуску альбома. Релиз сингла состоялся в пятницу, 8 октября, а уже на 3 декабря намечен и выпуск нового альбома. Режиссером видео стала Алина Пязок, известная по работе с группой Little Big.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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"Это история о том, что у каждого из нас есть свои секреты, о которых не знают даже те, кто рядом. И каждый, даже самый обычный маленький человек, может быть по-своему интересен. И все мы наедине с собой бываем странненькими и необычными, но от этого не менее крутыми и талантливыми. Может быть, нас нужно просто чуть лучше узнать, и тогда мы раскроемся и проявим себя", - рассказал теперь о премьере лидер "Шляпников" (многие фанаты предпочитают именно этот русскоязычный перевод названия группы) Юрий Музыченко.

Кстати

Это видео станет позитивным продолжением непростого для "Шляпников" года: группа отметила пятилетие, но из-за пандемии и того, что Музыченко сломал ногу, всероссийский тур пока не удалось провести в том масштабе, каком тот задумывался. Да и фестиваль "Дикая мята", на котором группа была заявлена хедлайнером, не состоялся. Зато кинорежиссер Эмир Кустурица снял для энергичных питерцев свое фирменное видео "Все сразу".

Но, конечно, они еще все наверстают. Подтверждением чему - выход в начале 2021-го мини-альбома "Литера А" и концертного "V", записанного на праздновании юбилея группы в марте, да и запись нового, уже студийного.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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