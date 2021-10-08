"Урок цифры" прошло уже более 1 млн школьников по всей стране

По итогам первой недели во всероссийской образовательной акции "Урок цифры" по теме "Искусственный интеллект в образовании" приняло участие уже более одного миллиона пользователей. По просьбам педагогов и участников со всей России проведение акции продлевается до 17 октября 2021 года.

Лидерами по числу школьников, вовлечённых в проект, среди регионов стали: Москва и Московская область (102 094), Самарская область (38 256), Белгородская область (37 903), Новосибирская область (35 794), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 130).

Пройдя урок в рамках проекта, учащиеся с 1-го по 11-й класс смогут познакомиться с понятием "искусственный интеллект", основными принципами его работы и узнают о возможностях его использования в работе на примере профессии учителя.

В качестве практической части урока школьникам предложен игровой тренажёр. С его помощью они смогут создать умного помощника для учителя математики - алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нём ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.

Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее":

"Пройти наш урок можно и одному, сидя дома или в библиотеке, но всё же лучше делать это в коллективе, вместе с классом или даже всей школой. Для этого и нужен "Урок цифры", чтобы дети и педагоги по всей стране на время объединились вокруг интереса к современным технологиям. По итогам первой недели проведения акции мы видим, что общероссийский школьный праздник, в котором ребята пробуют себя в роли исследователя данных, набирает всё большие обороты. Исходя из этого, было решено продлить "Урок цифры", чтобы как можно больше школьников углубили свои знания об искусственном интеллекте и, возможно, приняли решение построить карьеру в этой сфере".

Также по окончании акции планируется, что в каждом федеральном округе будет поощрён один самый активный регион. Способ их выявления прост - по доле населения, вовлечённой в проект. Его представители будут награждены памятными призами от организаторов.

Юлия Горячкина, заместитель генерального директора АНО "Цифровая экономика" по направлению "Кадры для цифровой экономики":

"В прошлом учебном году "Урок цифры" охватил больше половины российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, почти 40 млн раз. В этом году у проекта со старта уже один миллион прохождений. И это огромная заслуга наших блестящих педагогов, которые вкладывают весь свой талант, зажигая интерес к предмету. С момента запуска "Урок цифры" показал себя как эффективный инструмент цифровой грамотности для ребят и по праву завоевал любовь миллионов школьников и десятков тысяч учителей. Все тренажёры доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план, согласно видению педагога".

Проект "Урок цифры" по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию - при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики. Инициаторы "Урока цифры" - Министерство просвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика". Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Пресс-служба

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Благотворительного фонда "Вклад в будущее"