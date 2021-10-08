Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"

Главная особенность российского оружия - в боеприпасах объемного взрыва. Они выпускают над целью облако аэрозоля, которое подрывается одномоментно, выжигая атмосферный кислород. Из-за этого происходит резкий скачок давления, после чего уцелевших в адском пламени взрыва (температура в эпицентре достигает 1000 градусов) ждет смерть от повреждений внутренних органов. Особенно эффективен огнемет для уничтожения противника в укрытиях (стены бункера аэрозолю не помеха) и в горах, где отраженные от скал ударные волны накладываются, усиливая друг друга.

Залп ТОС-1 способен накрыть территорию в два футбольных поля. На шасси танка Т-72 установлен пакет из направляющих для 24 реактивных снарядов. Экипаж из трех человек укрыт в броне, цели для огнемета помогают находить беспилотники. "Буратино" может стрелять одиночными снарядами, выпускать их парами и залпом. В последнем случае на запуск всего боекомплекта требуется 12 секунд. Вместе с танками и другой бронетехникой тяжелые огнеметы развернуты в соответствии с российской доктриной бронетанковой войны.

"Эта огнеметная платформа вызывает беспокойство. Она должна стать целью номер один для ВВС НАТО. Необходимо убрать огнеметы с поля боя во время потенциального конфликта с русскими ", - пишет Иствуд. Он также предлагает запретить использование тяжелых огнеметов, но предполагает, что подобный договор столкнется с сопротивлением ряда стран, купивших "Буратино" для своих вооруженных сил. Так недавно Саудовская Аравия приобрела ТОС-1 в рамках военного заказа на три миллиарда долларов.

В армии "России" на смену "Буратино" пришла его модернизированная версия ТОС-1А "Солнцепек". Проходит испытания новая, колесная машина ТОС-2 "Тосочка".