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форум армия-2021
Фото: ГК Ростех Фото: ГК Ростех
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 13:03
Текст: Николай Грищенко

Возможности новейшей огнеметной системы ТОС-2 показали на видео

Применение новых боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-2 впервые показали на видео. На кадрах с испытательного полигона можно было увидеть подготовку техники к боевым действиям и оценить мощность ее выстрелов.

"В отличие от предшественников в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавило системе универсальности и автономности", - подчеркнул генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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В распространенном ГК Ростех видеоролике было показано, что новые снаряды "Тосочки", так в подразделениях химической, биологической и радиационной защиты назвали ТОС-2, обладают повышенной мощностью. Взрыв термобарических снарядов в ночное время внешне напоминает подрыв ядерного заряда.

Поскольку ТОС-2 рассчитана на ведение огня в ближней тактической зоне, машина оборудована защитой от высокоточного оружия. Система также оснащена современным навигационным и метеорологическим оборудованием и может производить стрельбу с неподготовленных огневых позиций.

Впервые тяжелая огнеметная система ТОС-2 была задействована в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

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